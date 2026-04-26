Thể thao

Tottenham tiếp tục chịu vận rủi trong cuộc đua trụ hạng

A Phi

TPO - Chưa thoát được nhóm “cầm đèn đỏ” ở Ngoại hạng Anh, Tottenham chịu thêm đòn giáng mạnh khi hai ngôi sao Dominic Solanke và Xavi Simons cùng chấn thương.

Xavi bật khóc vì chấn thương đầu gối. Ảnh: PA

Cuộc đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh đang diễn ra gay cấn và hấp dẫn không kém gì cuộc đua vô địch. Sau khi Nottingham bứt phá với chiến thắng 5-0 trên sân Sunderland, West Ham và Tottenham rơi vào tình thế “hiểm nghèo”. Hai đội bóng thành London ra sân cùng giờ ở vòng 34, và tạo ra màn rượt đuổi hấp dẫn.

Những tưởng Tottenham sẽ thoát được nhóm “cầm đèn đỏ” khi West Ham bị Everton gỡ hòa 1-1 ở phút 88, thì Wilson ghi bàn ở phút 90+5 đưa hai đội trở về vị trí ban đầu. Cho dù giành chiến thắng quan trọng trên sân Wolves, Tottenham vẫn kém West Ham 2 điểm và kém Nottingham 5 điểm.

Mọi chuyện tệ hại hơn cho Tottenham khi hai ngôi sao tấn công đắt giá của họ là Dominic Solanke và Xavi Simons cùng chấn thương. Solanke phải rời sân từ phút 40 với dấu hiệu rách cơ. Trong khi đó, Xavi Simons đối mặt với chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Ngôi sao người Hà Lan ôm đầu gối bật khóc sau pha va chạm với Hugo Bueno và phải rời sân bằng cáng. Tình huống quay chậm cho thấy anh nhiều khả năng bị đứt dây chằng đầu gối và phải nghỉ thi đấu hết mùa giải.

Đây là đòn giáng mạnh vào nỗ lực trụ hạng của Tottenham. Trong khi Solanke là tiền đạo yêu thích của tân HLV De Zerbi, thì Xavi Simons là ngôi sao tấn công số 1 của “Gà trống” lúc này. Ở trận đấu trước, Xavi ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn giúp Tottenham cầm hòa Brighton 2-2.

Tottenham đang trải qua mùa giải cực kỳ đen đủi với hàng loạt ca chấn thương nặng. Tính riêng ở thời điểm hiện tại, họ cũng mất một loạt trụ cột như Guiglielmo Vicario, Cristian Romero, Destiny Udogie, Dejan Kulusevski và Mohammed Kudus.

