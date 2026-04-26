Trực tiếp SHB Đà Nẵng vs Thể Công Viettel (18h00 ngày 26/4): Bám đuổi ngôi đầu

TPO - Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang đua vô địch và một đội đang vật lộn trụ hạng. Viettel vượt trội về điểm số, phong độ và vị thế, còn Đà Nẵng cần tinh thần chiến đấu mạnh mẽ để hy vọng tạo bất ngờ.

Ở mùa giải LPBank V.League 2025/26, tương quan giữa Đà Nẵng và Thể Công Viettel đang thể hiện sự chênh lệch rất rõ trên bảng xếp hạng. Sau 19 trận, Viettel đứng thứ 2 với 41 điểm, đạt thành tích 12 thắng, 5 hòa, 2 thua, hiệu số +13.

Đây là vị trí cho thấy đội bóng áo lính đang thuộc nhóm đua vô địch, có phong độ ổn định và khả năng tích lũy điểm rất tốt. Ngược lại, Đà Nẵng đang xếp cuối bảng với 12 điểm, chỉ có 2 chiến thắng, 6 trận hòa và 11 thất bại, hiệu số -13. Khoảng cách 29 điểm giữa hai đội phản ánh sự đối lập gần như hoàn toàn về phong độ, chất lượng đội hình và mục tiêu mùa giải.

Viettel hiện có ưu thế lớn về sự ổn định. Họ không chỉ đứng trong nhóm đầu mà còn duy trì chuỗi kết quả tích cực ở 5 trận gần nhất. Lối chơi của Viettel cho thấy sự chắc chắn, thực dụng và hiệu quả, đặc biệt trong các trận cần điểm để bám đuổi ngôi đầu.

Viettel sẽ thắng để đeo bám CAHN

Với vị trí thứ 2, mỗi trận đấu của Viettel đều mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua vô địch, vì vậy họ có động lực rất lớn để giành trọn 3 điểm trước những đối thủ ở nhóm cuối.

Trong khi đó, Đà Nẵng đang chịu áp lực nặng nề ở cuộc đua trụ hạng. Việc đứng thứ 14 khiến đội bóng sông Hàn không còn nhiều lựa chọn ngoài việc phải chắt chiu điểm số ở từng vòng đấu. Phong độ gần đây của Đà Nẵng khá đáng lo khi họ liên tục mất điểm và hàng thủ chưa tạo được sự an tâm.

Dù có lợi thế sân nhà trong những trận đấu nhất định, Đà Nẵng vẫn bị đánh giá thấp hơn rõ rệt nếu so với Viettel ở thời điểm hiện tại. Không loại trừ hôm nay sẽ chứng kiến thêm một thất bại của đội bóng sông Hàn.