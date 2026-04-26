Arsenal trả giá đắt sau chiến thắng trước Newcastle

TPO - Arsenal giành chiến thắng quan trọng trước Newcastle để giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, họ phải “trả giá” khá đắt khi Kai Havertz và Eberechi Eze lần lượt dính chấn thương.

Havertz và Eze cùng chấn thương. Ảnh: Getty

Arsenal chịu áp lực cực lớn sau khi mất ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh vào tay Man City. Tuy nhiên, họ đã vượt khó thành công bằng cách đánh bại Newcastle 1-0 trên sân nhà Emirates vào đêm qua. Người ghi bàn duy nhất cho Pháo thủ là Eberechi Eze với pha lập công ngay ở phút thứ 9.

Với chiến thắng này, Arsenal tạm thời vượt qua Man City với 3 điểm nhiều hơn (đá hơn 1 trận). Dù vậy, niềm vui của Pháo thủ không trọn vẹn khi Kai Havertz và Eberechi Eze lần lượt phải rời sân sớm vì chấn thương.

Ở trận này, Havertz được HLV Mikel Arteta đá tiền đạo thay Gyokeres. Ngôi sao người Đức tỏa sáng với pha làm tường cho Eze ghi bàn sớm. Thế nhưng, anh dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Gyokeres ở phút 34. Havertz tỏ ra rất thất vọng và đi thẳng vào đường hầm.

Havertz bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng ở ngày khai mạc mùa giải này và chỉ vừa trở lại vào tháng 1 vừa qua. Anh nhanh chóng trở thành niềm hy vọng cho Arsenal trong cuộc đua vô địch trong bối cảnh Gyokeres liên tục gây thất vọng. Tuy vậy, anh hiếm khi đạt trạng thái tốt nhất. Đây là lần thứ hai Havertz dính chấn thương sau khi trở lại và tỏa sáng, khiến Pháo thủ đánh mất nhân tố quan trọng cho cuộc đua vô địch.

Mọi chuyện tệ hơn cho Arsenal khi Eze cũng tập tễnh rời sân trước Newcastle. Tiền vệ người Anh chủ động xin thay người ở phút 53 vì cảm thấy căng cơ. Hiện tại, vẫn chưa rõ Eze có kịp bình phục cho trận lượt đi vòng bán kết Champions League với Atletico Madrid hay không.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mikel Arteta cho biết hai ngôi sao của ông chỉ bị chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, cả hai – đặc biệt là Havertz đều có tiền sử chấn thương dày đặc ở mùa này, và HLV người Tây Ban Nha sẽ phải rất cẩn thận khi sử dụng họ.