Cơ thủ Dương Quốc Hoàng và đồng đội bỏ giải billiards tại Trung Quốc vì hình ảnh 'đường lưỡi bò'

TPO - Ba vận động viên Việt Nam gồm Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung đã quyết định dừng thi đấu tại Peri Laili Cup 2026, diễn ra ở Hải Nam, Trung Quốc, sau khi phát hiện giải đấu sử dụng hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” bất hợp pháp.

Cụ thể, khi đang tham gia một giải đấu billiards tại nước bạn, các vận động viên Việt Nam đã tinh ý phát hiện ban tổ chức sử dụng bản đồ có hình ảnh "đường lưỡi bò". Đây là hình ảnh vi phạm nghiêm trọng chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Không một chút do dự, không cần chờ đợi những tính toán về vật chất hay danh tiếng, các cơ thủ đã đồng lòng đưa ra quyết định đanh thép: dừng cuộc chơi ngay lập tức. Dương Quốc Hoàng cùng 2 đồng đội quyết định bỏ giải. Cả 3 đã nhanh chóng đi đến thống nhất, thậm chí 2 trong 3 cơ thủ đang thi đấu dở trận cũng bỏ gậy để về nước.

Peri Vietnam Team, đơn vị quản lý 2 VĐV Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung, xác nhận các cơ thủ sẽ rời giải. Dù việc bỏ giải khiến các họ mất công di chuyển, chuẩn bị và có thể đánh mất cơ hội tranh tài các giải khác, song quan điểm được đưa ra là không thể thỏa hiệp trước những hình ảnh sai trái về chủ quyền.

Dương Quốc Hoàng là cơ thủ hàng đầu của Việt Nam

Hành động rời khỏi bàn thi đấu và lên máy bay về nước không đơn thuần là một phản ứng tự phát, mà là tuyên ngôn mạnh mẽ của những người con đất Việt. Họ sẵn sàng từ bỏ cơ hội cọ xát quốc tế, từ bỏ tiền thưởng và những quyền lợi cá nhân để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ trên mặt trận văn hóa và thể thao. Sự dứt khoát này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ hàng triệu người dân trong nước.