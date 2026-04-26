SHB Đà Nẵng và Thể Công Viettel chia điểm trong cuộc rượt đuổi kịch tính tại Hòa Xuân

Màn so tài đã kết thúc với kết quả 3 đều, một trận đấu khó tin tại Hòa Xuân. Kết quả này giúp Đà Nẵng nhen nhóm hy vọng trụ hạng trọng khi Thể Công Viettel gặp thêm khó khăn ở cuộc đua vô địch.
90'+3: Lopez tung cú sút chân trái cực hiểm, đưa bóng găm vào góc thấp. 3 đều, trận đấu điên rồ tại Hòa Xuân.
89': Trong một pha bóng tranh cãi trong vòng cấm, trọng tài đang cân nhắc phạt đền vì dường như đã xuất hiện tác động từ hậu vệ áo trắng.
81': Chủ nhà hưởng quả phạt hàng rào ngay rìa vòng cấm. Góc sút là chính diện song họ không thể thực hiện thành công.
76': Đình Duy đi bóng rất nỗ lực và tạt vào nguy hiểm. Tiếc rằng trong pha băng vào, cả Henen lẫn Phi Hoàng đều không có pha chạm bóng chuẩn xác để ghi bàn thứ 3 cho đội nhà.
74': Sau pha bỏ lỡ, Viết Tú cuối cùng cũng ghi bàn. Anh đá nối sau pha thả bóng rất nhạy cảm của đồng đội. Thủ môn Văn Toản lao ra nhanh nhưng không thể khép góc.
71': Viết Tú có pha đi bóng rất chất lượng. Anh đã làm rất tốt nhưng ở khâu cuối tiền vệ này lại hỏng ăn. Thay vì chuyền cho Lucao, Viết Tú lại tự mình dứt điểm và đưa bóng đi không hiểm.
68': Colonna bật cao đánh đầu vào góc xa, nhưng cú dứt điểm thiếu một chút chính xác. Đây đã là cú dứt điểm thứ 6 của Viettel trong hiệp 2 nhưng vẫn chưa thành công.
65': Các pha bóng tranh cãi và phạm lỗi quyết liệt xuất hiện ngày một nhiều. 2 bên cho thấy họ không hề khoan nhượng. Quế Ngọc Hải vừa bị phạt thẻ vàng sau xấu chơi với Wesley Nata.
59': Từ chấm phạt góc, bóng bật ra đúng rìa vòng cấm cho Nhật Nam. Tiền vệ của Viettel quăng chân bắt volley đầy cảm giác nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc.
57': Từ chấm suýt phạt hàng rào ngoài vòng cấm, Văn Khang đưa bóng đi rất khó chịu nhưng thủ môn chủ nhà vẫn cứu thua thành công.
55': Văn Khang đá phạt đưa bóng vào vòng cấm và Nata mớm bóng rất thuận lợi. Nhưng đồng đội của anh phía dưới lại chạm bóng thiếu nhạy cảm, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.
52': Lại một pha tấn công nguy hiểm nữa của Viettel. Lucao băng cắt đánh đầu nguy hiểm. Tiếc rằng bóng đi ra ngoài.
2 đội đã chơi ăn miếng trả miếng, ghi liên tiếp những bàn thắng trong thế trận đôi công đầy cống hiến. Tỷ số là 2-2 và kịch hay vẫn còn ở phía trước.
45': Tưởng như sẽ chấp nhận tạm rời sân với kết quả 1-2 thì SHB Đà Nẵng đã gỡ hòa 2-2. Sau tình huống thiếu chủ động từ phía thủ môn Viettel, Makaric có pha dứt điểm gọn gàng, rót bóng qua đầu Văn Việt đưa bóng vào lưới. Tỷ số là 2-2.
39': Chứng kiến thế trận ngày càng lép vế của đội nhà, HLV Đức Tuấn đã thay người từ sớm. David Henen vào sân để tăng cường khả năng cầm bóng và triển khai tấn công.
32': Không phải đợi quá lâu, Viettel đã ngược dòng ngay trong hiệp 1, chính xác là phút 32. Từ đường tạt bên cánh trái, Lucao đè mặt hàng thủ SHB Đà Nẵng và đệm lòng không thể cản phá. Tỷ số là 2-1 cho CLB Viettel.
28': Viettel đang làm chủ cuộc chơi nhưng SHB Đà Nẵng vẫn rất sẵn sàng với các pha chuyển trạng thái cực nhanh. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao.
22': Pha dàn xếp đá phạt rất quái. Nata đánh lừa hàng rào SHB Đà Nẵng với cú chích bóng để Lucao dứt điểm chìm nguy hiểm, Văn Toản bất lực nhìn lưới rung lên và tỷ số là 1-1.
17': Từ chấm phạt góc, Văn Khang tạt bóng vừa tầm để Wesley Nata đánh đầu cận thành. Tiếc cho Viettel khi bóng chệch cột trong gang tấc dù thủ môn SHB Đà Nẵng đã chôn chân.
11': Sau những phút đầu đẩy cao nhịp độ và ghi bàn, SHB Đà Nẵng đang bắt đầu chơi chậm lại. Họ chọn cách phòng ngự, chờ đợi cơ hội phản công.
7': Thủ môn Văn Toản vừa phải bay người cản liên tiếp những pha hãm thành từ Viettel. Đội khách đang tăng cường sức ép lên hàng thủ SHB Đà Nẵng.
5': Lucao làm tường đưa bóng tới Văn Khang. Nhưng cầu thủ này đánh đầu không nguy hiểm.
1': Ngay giây thứ 30, bàn thắng đã đến. SHB Đà Nẵng bất ngờ trừng phạt hàng thủ Viettel. Văn Long đi bóng xuống đáy biên rồi Lopez kết thúc gọn gàng tung lưới Văn Việt.
Ở mùa giải LPBank V.League 2025/26, tương quan giữa Đà Nẵng và Thể Công Viettel đang thể hiện sự chênh lệch rất rõ trên bảng xếp hạng. Sau 19 trận, Viettel đứng thứ 2 với 41 điểm, đạt thành tích 12 thắng, 5 hòa, 2 thua, hiệu số +13.
Đây là vị trí cho thấy đội bóng áo lính đang thuộc nhóm đua vô địch, có phong độ ổn định và khả năng tích lũy điểm rất tốt. Ngược lại, Đà Nẵng đang xếp cuối bảng với 12 điểm, chỉ có 2 chiến thắng, 6 trận hòa và 11 thất bại, hiệu số -13. Khoảng cách 29 điểm giữa hai đội phản ánh sự đối lập gần như hoàn toàn về phong độ, chất lượng đội hình và mục tiêu mùa giải.
Viettel hiện có ưu thế lớn về sự ổn định. Họ không chỉ đứng trong nhóm đầu mà còn duy trì chuỗi kết quả tích cực ở 5 trận gần nhất. Lối chơi của Viettel cho thấy sự chắc chắn, thực dụng và hiệu quả, đặc biệt trong các trận cần điểm để bám đuổi ngôi đầu.
Với vị trí thứ 2, mỗi trận đấu của Viettel đều mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua vô địch, vì vậy họ có động lực rất lớn để giành trọn 3 điểm trước những đối thủ ở nhóm cuối.
Trong khi đó, Đà Nẵng đang chịu áp lực nặng nề ở cuộc đua trụ hạng. Việc đứng thứ 14 khiến đội bóng sông Hàn không còn nhiều lựa chọn ngoài việc phải chắt chiu điểm số ở từng vòng đấu. Phong độ gần đây của Đà Nẵng khá đáng lo khi họ liên tục mất điểm và hàng thủ chưa tạo được sự an tâm.
Dù có lợi thế sân nhà trong những trận đấu nhất định, Đà Nẵng vẫn bị đánh giá thấp hơn rõ rệt nếu so với Viettel ở thời điểm hiện tại. Không loại trừ hôm nay sẽ chứng kiến thêm một thất bại của đội bóng sông Hàn.
