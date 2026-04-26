Nguyễn Huy Hoàng nối dài bảng vàng thành tích khi giành HCB bơi biển châu Á 2026

TPO - Kình ngư số một Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi xuất sắc giành Huy chương Bạc, nội dung 5km bơi biển tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026, mang về niềm tự hào cho thể thao nước nhà và quê hương Quảng Trị.

Cuộc đua nghẹt thở trên đường bơi 5km

Ngày 26/4, thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Quảng Trị cho biết: Tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026, vận động viên (VĐV) Nguyễn Huy Hoàng đã thi đấu ấn tượng ở nội dung 5km bơi biển, cán đích với thời gian 53 phút 53 giây 2, qua đó giành Huy chương Bạc (HCB).

Nguyễn Huy Hoàng đã thi đấu ấn tượng ở nội dung 5km bơi biển, cán đích với thời gian 53 phút 53 giây 2, qua đó giành Huy chương Bạc﻿ (HCB).

Tấm HCB của Huy Hoàng càng trở nên đáng giá khi anh chỉ kém kình ngư chủ nhà Zhang Ziyang đúng vài giây (53 phút 46 giây). Đây là cuộc đua bám đuổi quyết liệt đến những mét cuối cùng, thể hiện bản lĩnh và thể lực bền bỉ của tuyển thủ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Trước đó, đồng đội Võ Thị Mỹ Tiên đã mang về tấm Huy chương Đồng nội dung 5km nữ, mở hàng cho đội tuyển bơi biển Việt Nam. Thành tích của Huy Hoàng giúp bơi biển Việt Nam có thêm 2 huy chương quý giá tại đại hội năm nay.

Hành trình khẳng định vị thế kình ngư số 1 Việt Nam

Sinh năm 2000, Nguyễn Huy Hoàng từ lâu đã là gương mặt tiêu biểu của bơi lội Việt Nam, đặc biệt ở các cự ly dài. Anh từng làm nên lịch sử khi giành Huy chương Vàng (HCV) nội dung 1.500m tự do tại SEA Games 30 và tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu ở SEA Games 31.

Đội bơi biển Việt Nam tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026.

Không chỉ thống trị khu vực, Huy Hoàng còn tạo dấu ấn quốc tế khi giành HCV nội dung 800m tự do tại Asian Games 2018, một cột mốc lịch sử của bơi lội Việt Nam. Anh cũng là VĐV hiếm hoi của Việt Nam giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 và góp mặt tại nhiều giải vô địch thế giới.

Với nền tảng thể lực và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, việc chuyển sang thi đấu bơi biển, một nội dung đòi hỏi sức bền, chiến thuật và khả năng thích nghi môi trường mở đã giúp Huy Hoàng tiếp tục phát huy sở trường.

Tấm HCB tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 không chỉ là thành tích cá nhân mà còn góp phần khẳng định vị thế của bơi lội Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Đặc biệt, với người hâm mộ quê nhà Quảng Trị, thành tích của Nguyễn Huy Hoàng là nguồn động viên lớn, lan tỏa niềm tự hào về một VĐV luôn bền bỉ chinh phục những đỉnh cao mới.

Huy Hoàng tiếp tục thắp lên kỳ vọng về một thế hệ vận động viên đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc thể thao.

Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở châu lục và Olympic, những dấu ấn như của Huy Hoàng tiếp tục thắp lên kỳ vọng về một thế hệ vận động viên đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc thể thao.