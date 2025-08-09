Hơn 200 VĐV tham dự Giải vô địch các CLB Yoga TP Hà Nội Mở rộng 2025

TPO - Liên đoàn Yoga TP. Hà Nội tổ chức "Giải vô địch các CLB Yoga TP. Hà Nội Mở rộng– An Khang Group 2025. Đây là năm thứ 2 Liên đoàn Yoga TP. Hà Nội tổ chức giải đấu, cũng là sự kiện Yoga được mong chờ nhất trong năm.

Giải đấu không chỉ là sân chơi giao lưu, học hỏi, mà còn là hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, đề cao lối sống lành mạnh, tích cực – những giá trị cốt lõi mà Yoga mang lại.

Phát biểu tại chương trình khai mạc giải, bà Trần Thị Diễm Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Yoga TP. Hà Nội, Trưởng BTC giải, chia sẻ: "Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn là nơi gặp gỡ giao lưu, học hỏi và lan toả tinh thần phụng sự - kỷ luật – kết nối của cộng đồng Yoga Hà Nội nói riêng và lan toả đến các tỉnh thành trong cả nước nói chung. Thông qua giải thi đấu, BTC mong muốn khuyến khích đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tham gia luyện tập thể thao, tăng cường sức khoẻ thể chất và tinh thần"

Hai ngày thi đấu dự kiến sẽ thu hút đông đảo người dân Thủ đô và các tỉnh thành tới tham dự, cổ vũ cùng trải nghiệm sự sống động của Yoga, ngắm nhìn những nụ cười, năng lượng tràn đầy không chỉ đến từ các VĐV trẻ mà còn các cô, bác tuổi đã khá cao nhưng vẫn thật khỏe khoắn, hăng say. Giải thi đấu cũng giúp nâng cao phong trào tập luyện Yoga đề cao sức khỏe cộng đồng thông qua các CLB Yoga, trung tâm fitness tại Thủ đô và khắp cả nước; giúp người tập có cơ hội được thử sức, học hỏi, nâng cao chuyên môn.

Tổ trọng tài gồm các trọng tài Yoga quốc gia và các trọng tài Yoga Hà Nội nhiều năm kinh nghiệm, đến từ nhiều tỉnh thành với tác phong làm việc công tâm, chuyên nghiệp nhất để lựa chọn ra những đội, nhóm, những cá nhân có thành tích xuất sắc nhất theo các tiêu chí chuyên môn trong Luật thi đấu Yoga.

Liên đoàn Yoga Thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 814/QĐ –UBND của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ngày 1/3/2022, là sân chơi luyện tập tích cực cho người dân thủ đô, tổ chức các hoạt động giảng dạy, huấn luyện, thi đấu và biểu diễn môn Yoga của Thành phố.