Thủ tướng: Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp

Luân Dũng

TPO - Cùng với việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng điều phối chung, tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư.

Chiều ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Bộ Xây dựng.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 đã nêu yêu cầu rất rõ đối với ngành xây dựng. Nổi bật là yêu cầu về một số chỉ tiêu cụ thể như tăng trưởng bình quân khu vực công nghiệp – xây dựng 12,3%; đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc…

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP

Chỉ rõ một số nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu trước hết cần tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, kịp thời tháo gỡ "điểm nghẽn", giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Trong đó, tập trung hoàn thiện các dự án luật để trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, nhất là Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Cùng với đó, tập trung hoàn thành việc cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ và thời gian giải quyết; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đề xuất cơ chế đột phá để thu hút các nguồn lực xã hội

Về công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, lãnh đạo Chính phủ lưu ý khẩn trương rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn toàn quốc, bảo đảm tối ưu việc sắp xếp không gian phát triển phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, cần tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp; kiểm soát hợp lý các phân khúc; Bộ Xây dựng điều phối chung, tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư; hoàn thành mục tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trước năm 2030.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cần nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất cơ chế đột phá để thu hút các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước cho đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, như nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu Chính phủ của các công trình, dự án cho các nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài nắm giữ với thời hạn dài, từ 15 - 30 năm.

Bộ Xây dựng cần đi đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời quá trình thực hiện các dự án hạ tầng giao thông phải đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả trước, trong và sau khi đầu tư, bảo đảm chất lượng, tiến độ và phòng chống tiêu cực, lãng phí, không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả của dự án.

Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực đầu tư các tuyến cao tốc, tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các địa phương tập trung triển khai thi công 18 dự án đang thi công với 1.252 km. Tập trung chỉ đạo, có kế hoạch cụ thể triển khai các dự án đường sắt như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội – Đồng Đăng, các tuyến đường sắt tại Hà Nội, TPHCM… tập trung hoàn thành, không để chậm tiến độ, đưa vào khai thác sân bay Long Thành, Gia Bình và các dự án cảng hàng không khác…

#nhà ở xã hội #phát triển nhà ở #Bộ Xây dựng #đầu tư #quy hoạch #bất động sản #hạ tầng

