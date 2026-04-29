Hà Nội cho phép người đã có nhà đi làm xa hơn 20km được mua nhà ở xã hội

TPO - Người có nhà ở hợp pháp tại Hà Nội nhưng cách nơi làm việc từ 20 km trở lên có thể được mua, thuê mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện. Khoảng cách được đo theo bản đồ Google map chế độ ô tô.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 51/2026/QĐ-UBND quy định trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu nhưng cách xa nơi làm việc vẫn được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Đối tượng áp dụng gồm: Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở. Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, hộ gia đình, cá nhân liên quan đến việc phát triển, quản lý sử dụng, sở hữu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phối cảnh một khu nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đăng ký đến nơi làm việc phải ngắn hơn 2/3 so với khoảng cách từ nhà hiện tại đến nơi làm việc.

Ngoài ra, người đăng ký phải chưa từng mua, thuê mua nhà ở xã hội, đồng thời đáp ứng điều kiện về đối tượng và thu nhập theo quy định. Trường hợp đã kết hôn, cả hai vợ chồng đều phải đủ điều kiện.

Khoảng cách được xác định theo tuyến đường bộ ngắn nhất, đo trên Google Maps (chế độ ô tô) tại thời điểm xét duyệt hồ sơ.

Đối với việc xác định địa điểm làm việc, UBND TP Hà Nội quy định: Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc quyết địnhtuyển dụng, địa điểm làm việc được xác định theo địa chỉ ghi trong hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng hoặc quyết định phân công công tác của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người lao động đang làm việc.

Đối với người lao động lưu động, địa điểm làm việc được xác định theo đơn vị quản lý trực tiếp người lao động và địa điểm tập trung chính thức của đơn vị quản lý trực tiếp.

Đối với người lao động tự do, địa điểm làm việc được xác định theo địa điểm thực hiện hoạt động nghề nghiệp hoặc kinh doanh thường xuyên của người lao động.