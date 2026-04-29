Cư dân tiên phong của Vinhomes Global Gate Hạ Long hưởng đặc quyền vé tàu 5 triệu/tháng

Lối sống “2 trung tâm” sẽ sớm hiện hữu khi người dân có thể sáng làm việc tại Hà Nội, chiều trở về nhà bên vịnh di sản Hạ Long nhờ hạ tầng đường sắt tốc độ cao, “nén không gian” chỉ còn 23 phút di chuyển. Với mức giá vé tàu cao tốc khoảng 5 triệu đồng/tháng và không giới hạn số lượt dành riêng cho cư dân tiên phong của Vinhomes Global Gate Hạ Long, bài toán kinh tế - thời gian - chất lượng sống đang tìm được lời giải trọn vẹn.

Bài toán kinh tế “đánh bại” phương tiện cá nhân

Trong dòng người hơn 42.000 lượt khách đổ về Vịnh Hạ Long dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, anh Nguyễn Tuấn Anh (Tây Hồ, Hà Nội) và gia đình lựa chọn tự lái xe cá nhân. Hành trình hơn 150 km tiêu tốn của anh khoảng 1,5 giờ đồng hồ mỗi chiều.

Anh Tuấn Anh cho biết thêm, kỳ nghỉ lễ này anh đã tham quan dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long. Chuyến ghé thăm chớp nhoáng khiến anh và gia đình nung nấu ước mơ về một không gian sống mới. Đó là một ngôi nhà bên vịnh di sản, tận hưởng không khí trong lành mỗi ngày nhưng vẫn không phải đánh đổi công việc và các cơ hội tại Thủ đô. Sự xuất hiện của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long với thời gian di chuyển chỉ 23 phút, đang khiến ước mơ này trở nên thực tế hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, chính sách ưu đãi dành cho cư dân tiên phong tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, với giá vé tàu chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng và không giới hạn số lượt di chuyển, đang tạo ra một phép so sánh nhìn đâu cũng thấy lợi.

“Hiện mỗi tháng tiền đổ xăng của tôi đã 7-8 triệu đồng. Chưa kể, việc di chuyển trong nội thành Hà Nội giờ cao điểm chẳng khác gì cực hình. Mỗi lần đi làm về tôi đều gần như không còn năng lượng để làm việc gì khác. Ngược lại, nếu tiết kiệm được thời gian di chuyển, tôi sẽ giành để chăm sóc cho bản thân, gia đình. Chất lượng sống chắc chắc sẽ nâng cao”, anh Tuấn Anh cho biết.

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ, Hạ Long đón hơn 42.000 lượt khách, trong đó rất nhiều du khách đã đến tìm hiểu Vinhomes Global Gate Hạ Long, chiêm ngưỡng roadshow phủ xanh đường phố

Từng đến nhiều quốc gia phát triển tại châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, anh Tuấn Anh cho biết thêm, giá vé 5 triệu đồng/tháng là con số “trong mơ”. Tại Nhật Bản, giá vé di chuyển bằng tàu cao tốc Shinkansen cho chặng 150km dao động từ vài chục đến hàng trăm nghìn yên, tương đương hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Hay nếu đi tàu KTX (Hàn Quốc), mức giá cũng gấp 3-4 lần.

Hạ Long Station nằm đối diện Vinhomes Global Gate Hạ Long

Theo GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường, trong đô thị học, khoảng cách được đo bằng thời gian thay vì chiều dài vật lý. 23 phút di chuyển tiện nghi trên tàu cao tốc ngắn hơn nhiều so với 45 phút chen chúc trong nội đô, hít thở khói bụi, giúp phá vỡ hoàn toàn định kiến về địa lý.

“Đặc biệt, 23 phút còn tạo ra một ‘vùng đệm thời gian’ lý tưởng. Khoảng thời gian này đủ nhanh để kết nối công việc, nhưng cũng đủ để một trí thức kịp chuyển trạng thái từ áp lực công sở sang sự thư thái của không gian sống xanh. Đây chính là yếu tố quyết định giúp xóa bỏ rào cản về khoảng cách tâm lý cho cư dân khi dịch chuyển ra ngoài trung tâm”, vị chuyên gia phân tích.

5 triệu đồng/tháng để “sở hữu” đặc quyền “sống hai trung tâm”

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với thời gian di chuyển khoảng 23 phút không chỉ mang lại cho cư dân Vinhomes Global Gate Hạ Long đặc quyền làm chủ thời gian, mà còn là làm chủ không gian sống. 5 triệu đồng/tháng cho cư dân tiên phong có thể ví như “tấm vé vàng” để bước vào không gian sống cao cấp.

Tại “kỳ quan đô thị” bên vịnh di sản, những căn biệt thự sở hữu “biển riêng” mở ra khoảng không khoáng đạt, với làn nước trong xanh và bờ cát trắng mịn. Từ ban công, Vịnh Hạ Long hiện ra như một bức tranh, thay đổi sống động theo ánh sáng và nhịp thủy triều. Bao quanh, hệ sinh thái 2.500 ha cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn, đan xen hơn 200 km đường bờ biển cát trắng, dừa xanh, tạo nên “lá phổi” khổng lồ, cung cấp không khí sạch và nền nhiệt mát mẻ cho cư dân mỗi ngày.

Biệt thự tại Vinhomes Global Gate Hạ Long như một resort thu nhỏ sở hữu vô số tiện ích cao cấp bao quanh

Cuộc sống tại Vinhomes Global Gate Hạ Long còn mở ra một chuỗi trải nghiệm đa sắc. Quần thể VinWonders rộng 81 ha là thế giới giải trí sôi động với thủy cung 24 ha thuộc nhóm lớn nhất thế giới.

Khi đêm xuống, những đại tiệc ánh sáng và âm nhạc bùng nổ tại sân khấu ngoài trời hơn 60.000 chỗ hay các chương trình nghệ thuật tại Wonder Theatre với 3.000 chỗ ngồi. Kế cận, quần thể 12 sân golf trên diện tích 950 ha - nơi mỗi cú swing hứa hẹn sẽ biến thể thao trở thành hành trình khám phá, tận hưởng phong cách sống thượng lưu.

“Trở về nhà không còn là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho một kỳ nghỉ bất tận”, chị Phạm Thu Hà, một nhà đầu tư tại Hà Nội, nhận xét.

Ở góc nhìn thị trường, các dự án kế cận hạ tầng giao thông tốc độ cao luôn có biên độ tăng giá vượt trội.

“Theo quy luật TOD, giá trị đất đai tỷ lệ thuận với độ gần nhà ga. Do đó, sự tích hợp hạ tầng này tạo ra sức mạnh tăng giá trị bất động sản cực lớn cho dự án, nhờ hưởng lợi thế kép từ di sản Vịnh Hạ Long và hạ tầng giao thông quốc gia”, GS. Đặng Hùng Võ nhấn mạnh.

Với bước chuyển mang tính nhảy vọt của hạ tầng, cộng hưởng cùng chính sách ưu đãi “khủng” dành cho cư dân tiên phong, siêu đô thị bên Vịnh di sản đang trở thành lời giải rõ ràng cho chuẩn sống mà cư dân đô thị không ngừng kiếm tìm. Đó chính là nơi thời gian được giữ lại, không gian được mở rộng, chất lượng sống tăng lên và mỗi ngày đều là những trải nghiệm đẳng cấp.