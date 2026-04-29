Cảnh hàng loạt trụ sở dôi dư bỏ trống sau sáp nhập ở Ninh Bình

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Sau sáp nhập, nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư tại tỉnh Ninh Bình đã được chuyển giao, chuyển đổi công năng để tiếp tục sử dụng, phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều trụ sở hiện bỏ trống, chờ phương án xử lý, gây lo ngại về lãng phí tài sản công.

Theo thống kê, sau sắp xếp, tỉnh Ninh Bình có tổng số 730 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong số này, có 86 cơ sở đã được giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục và sinh hoạt cộng đồng…; 429 cơ sở chuyển giao về các sở, ngành và địa phương quản lý, xử lý; 1 cơ sở chuyển giao cho UBND tỉnh Thanh Hóa; 214 chuyển giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý. Bên cạnh những trụ sở dôi dư đã được điều chuyển, chuyển đổi công năng để tiếp tục sử dụng, phát huy hiệu quả, vẫn còn không ít công trình trong tình trạng “cửa đóng then cài”, chưa được khai thác, có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian.
﻿Trong ảnh là trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Nam (cũ) bỏ không.
Dọc theo các trục đường chính tại TP Nam Định (trung tâm tỉnh lỵ Nam Định cũ), nay là phường Nam Định, hay tại TP Phủ Lý (trung tâm tỉnh lỵ Hà Nam cũ), nay là các phường Phủ Lý, Phù Vân (tỉnh Ninh Bình), còn nhiều trụ sở làm việc của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, thành phố cũ có diện tích hàng nghìn mét vuông vẫn đang bỏ không.
Trong ảnh là trụ sở của Ban Quản lý khu Đại học Nam Cao trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Phủ Lý bỏ không.
Trụ sở làm việc của Sở Công thương tỉnh Hà Nam (cũ) trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Phủ Lý.
Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam (cũ) trên đường Lý Thái Tổ, phường Phù Vân cũng rơi vào cảnh đóng cửa im lìm.
Trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định (cũ) trên đường Trần Nhật Duật, phường Nam Định thuộc diện dôi dư, được giao về Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, xử lý.
Trụ sở làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định (cũ) trên đường Hàn Thuyên, phường Nam Định cũng thuộc diện dôi dư sau sắp xếp.

Trụ sở làm việc Viện KSND thành phố Nam Định (cũ) trên đường Trần Thánh Tông, phường Nam Định hiện đang bỏ không, xuống cấp.
Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Nam Định trên đường Hàn Thuyên, phường Nam Định tọa lạc trên khu đất rộng, với tòa nhà kiên cố, hiện đang “cửa đóng then cài”.
Cách đó không xa, trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cũ cũng đang dần hoang hóa sau nhiều tháng không còn được sử dụng.
Trụ sở của Đội QLTT số 1, quản lý địa bàn TP Nam Định - huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định cũ).
Nhiều người bày tỏ lo ngại, nếu các công trình không được đưa vào sử dụng và thiếu bảo quản trong thời gian dài sẽ nhanh chóng xuống cấp, gây khó khăn cho việc khai thác trở lại trong tương lai, dẫn đến lãng phí nguồn lực; đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến mỹ quan đô thị. Chính vì vậy, việc sớm có phương án khai thác hiệu quả các trụ sở dôi dư trở nên cấp thiết. Khi được sử dụng hợp lý, các công trình này có thể mở ra thêm nguồn lực quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương..

#Ninh Bình #sáp nhập #Trụ sở dôi dư sau sáp nhập #Lãng phí tài sản công

