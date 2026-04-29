Cảnh hàng loạt trụ sở dôi dư bỏ trống sau sáp nhập ở Ninh Bình

TPO - Sau sáp nhập, nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư tại tỉnh Ninh Bình đã được chuyển giao, chuyển đổi công năng để tiếp tục sử dụng, phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều trụ sở hiện bỏ trống, chờ phương án xử lý, gây lo ngại về lãng phí tài sản công.
Dọc theo các trục đường chính tại TP Nam Định (trung tâm tỉnh lỵ Nam Định cũ), nay là phường Nam Định, hay tại TP Phủ Lý (trung tâm tỉnh lỵ Hà Nam cũ), nay là các phường Phủ Lý, Phù Vân (tỉnh Ninh Bình), còn nhiều trụ sở làm việc của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, thành phố cũ có diện tích hàng nghìn mét vuông vẫn đang bỏ không. Trong ảnh là trụ sở của Ban Quản lý khu Đại học Nam Cao trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Phủ Lý bỏ không.
Trụ sở làm việc của Sở Công thương tỉnh Hà Nam (cũ) trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Phủ Lý.
Trụ sở làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định (cũ) trên đường Hàn Thuyên, phường Nam Định cũng thuộc diện dôi dư sau sắp xếp.
Trụ sở làm việc Viện KSND thành phố Nam Định (cũ) trên đường Trần Thánh Tông, phường Nam Định hiện đang bỏ không, xuống cấp.
Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Nam Định trên đường Hàn Thuyên, phường Nam Định tọa lạc trên khu đất rộng, với tòa nhà kiên cố, hiện đang “cửa đóng then cài”.
Trụ sở của Đội QLTT số 1, quản lý địa bàn TP Nam Định - huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định cũ). Nhiều người bày tỏ lo ngại, nếu các công trình không được đưa vào sử dụng và thiếu bảo quản trong thời gian dài sẽ nhanh chóng xuống cấp, gây khó khăn cho việc khai thác trở lại trong tương lai, dẫn đến lãng phí nguồn lực; đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến mỹ quan đô thị. Chính vì vậy, việc sớm có phương án khai thác hiệu quả các trụ sở dôi dư trở nên cấp thiết. Khi được sử dụng hợp lý, các công trình này có thể mở ra thêm nguồn lực quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương..