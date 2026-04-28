Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội:

Gần 300 căn hộ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang sắp được đưa vào sử dụng

Trường Phong

TPO - Khởi công từ tháng 2/2011 và để hoang hoá nhiều năm, bằng nhiều biện pháp quyết liệt, trong tháng 5 và tháng 6/2026, Dự án nhà tái định cư N01, tại ô đất D17, khu đô thị mới Cầu Giấy với 299 căn hộ, sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa đi kiểm tra một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Trong đó, ông Trần Đức Thắng đã kiểm tra thực địa tại Dự án nhà tái định cư N01, tại ô đất D17, Khu đô thị mới Cầu Giấy.

tienphong-284cg.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa tại Dự án nhà tái định cư N01, tại ô đất D17, khu đô thị mới Cầu Giấy. Ảnh: PV.

Theo báo cáo, Dự án nhà ở chung cư cao tầng NO1 tại ô đất D17, Khu đô thị mới Cầu Giấy nhằm phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng 7 dự án, trong đó có những dự án trọng điểm của thành phố như: đường Vành đai 2,5, dự án đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng…

Dự án khởi công từ tháng 2/2011, có diện tích 8.696m2; được thiết kế cao 15 tầng, 299 căn hộ với tổng diện tích sàn 42.502 m2. Trước khi chuyển giao về phường Cầu Giấy quản lý (tháng 1/7/2025), công trình mới hoàn thành 8/44 hạng mục.

Khi tiếp quản dự án, phường Cầu Giấy đã chỉ đạo quyết liệt, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo và gỡ vướng mắc, đồng thời phối hợp các sở, ngành thành phố xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

Phường cũng áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc thực hiện. Đến nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành 100% khối lượng; tổng thể công trình đạt khoảng 98%.

Theo kế hoạch, trong tháng 5 và tháng 6/2026, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các khâu cuối cùng để đưa dự án vào sử dụng, phấn đấu hoàn thành sớm và không để chậm tiến độ thêm.

