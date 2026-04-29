Mô hình siêu đô thị ESG++ đưa Cần Giờ thành chốn an cư có không khí tốt bậc nhất miền Nam

Không chỉ là một dự án bất động sản, Vinhomes Green Paradise đang đặt nền móng cho mô hình ESG++ tại Việt Nam – nơi công nghệ - con người – thiên nhiên cùng phát triển hài hòa.

Bản giao hưởng giữa rừng ngập mặn và Biển Đông

Tọa lạc cạnh Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ rộng 75.000 ha – “lá phổi xanh” được UNESCO công nhận, Vinhomes Green Paradise sở hữu vị trí hiếm có với thế tựa rừng, hướng biển. Trong bối cảnh đô thị hóa gây áp lực lớn lên môi trường, lựa chọn mật độ xây dựng chỉ 16% cho thấy định hướng phát triển bền vững rõ rệt của chủ đầu tư ngay từ giai đoạn quy hoạch.

Phần lớn diện tích được dành cho mặt nước và cây xanh. Tâm điểm là hồ Lagoon nước biển tự nhiên rộng 800 ha – quy mô hàng đầu thế giới – kết hợp cùng đường bờ biển dài 121 km, góp phần hình thành hệ sinh thái vi khí hậu đặc trưng.

Thiết kế đô thị tối ưu ánh sáng và hướng gió theo tiêu chuẩn BREEAM Communities. Sự tương tác giữa biển và rừng tạo nên “máy điều hòa tự nhiên”, giúp duy trì nồng độ oxy cao và giảm nhiệt độ trung bình từ 2–3°C so với khu vực trung tâm.

Về hạ tầng, dự án hướng tới kết nối bằng tuyến đường sắt điện tốc độ cao 350 km/h từ Cần Giờ đến ga Bến Thành (TP.HCM), song hành cùng các tuyến hạ tầng đang được thúc đẩy như cầu Cần Giờ (khởi công tháng 1/2026), tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, dự án mở rộng đường rừng Sác,.... Nội khu vận hành hệ sinh thái giao thông xanh với 100% phương tiện không phát thải như xe buýt điện, cano điện, xe tự lái và robot giao hàng.

Sức khỏe cư dân – trọng tâm của mô hình ESG++

Nếu yếu tố môi trường là nền tảng, thì xã hội chính là giá trị cốt lõi trong mô hình ESG++ mà dự án theo đuổi, với trọng tâm là nâng cao chất lượng sống và chăm sóc sức khỏe.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống xử lý nước sinh hoạt bằng công nghệ ozone và than hoạt tính sinh học (BAC) được triển khai đồng bộ. Công nghệ này giúp loại bỏ tạp chất, đồng thời tăng hàm lượng oxy trong nước. Hơn 1.000 điểm cấp nước ion kiềm miễn phí được bố trí tại các công viên, khuyến khích thói quen sống lành mạnh.

Trong lĩnh vực y tế, sự hiện diện của hệ thống Vinmec hợp tác với Cleveland Clinic (Mỹ) mở ra khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến như liệu pháp tế bào gốc, miễn dịch tự thân (AIET) hay công nghệ CAR-T trong điều trị ung thư. Song song đó là mô hình “quản trị sức khỏe tại gia”, cho phép xét nghiệm và theo dõi từ xa thông qua nền tảng kết nối thông minh.

Về giáo dục, hệ thống trường liên cấp từ mầm non đến THPT gồm Vinschool và Brighton College mang đến môi trường học tập chuẩn quốc tế, tích hợp giáo dục xanh nhằm hình thành thế hệ công dân có ý thức trách nhiệm với môi trường.

Không dừng lại ở việc quy hoạch các tiện ích, Vinhomes cho thấy cam kết và sự đồng hành cùng cư dân khi sớm triển khai các hoạt động cộng đồng, hoạt động thể thao quy mô dành cho cư dân và du khách. Mới đây, giải đi bộ Green Family Walk đã thu hút gần 1.000 người tham gia, mở ra không gian kết nối, tái tạo năng lượng cho hàng trăm gia đình.

Tới đây, Cần Giờ cũng tiếp tục trở thành “tâm điểm” của dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 với Giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, dự kiến đón hơn 5.000 vận động viên tham gia. Trên thị trường bất động sản hiện nay, Vinhomes là chủ đầu tư hiếm hoi chú trọng đầu tư vào các sự kiện gắn kết, xây dựng cộng đồng cư dân sống khỏe, sống văn minh. Đây cũng là nền tảng giúp doanh nghiệp này gây dựng niềm tin trong lòng khách hàng, đồng thời giúp sớm hình thành cộng đồng cư dân, sức sống sôi động cho khu đô thị.

Quản trị thông minh bằng “não bộ” AI

Để vận hành một siêu đô thị quy mô lớn mà vẫn đảm bảo tính bền vững, Vinhomes Green Paradise ứng dụng hệ thống quản trị thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data).

Trung tâm điều hành ESG Hub đóng vai trò “bộ não”, liên tục theo dõi các chỉ số môi trường, kiểm soát tiêu thụ năng lượng và tính toán dấu chân carbon. Mỗi cư dân được cấp một “Green ID” nhằm ghi nhận và khuyến khích các hành vi thân thiện với môi trường như trồng cây hay hạn chế nhựa dùng một lần.

Điểm khác biệt của ESG++ so với mô hình ESG truyền thống nằm ở hai yếu tố: phục hồi (Regeneration) và thích ứng (Resilience). Dự án không chỉ dừng ở bảo tồn mà còn hướng tới tái tạo hệ sinh thái. Các khu rừng suy giảm sẽ được phủ xanh, các loài động vật bản địa được bảo tồn và tái thả tự nhiên.

Đáng chú ý, hệ thống lọc nước biển công suất 100.000 m³/giờ không chỉ phục vụ nội khu mà còn góp phần cải thiện chất lượng nước ven bờ, từng bước phục hồi hệ sinh thái biển Cần Giờ.

Điểm đến mới của những bước chân “xanh”

Theo ông Ngô Mạnh Cường – Tổng giám đốc FPT Online, Phó ban tổ chức VnExpress Marathon – giải chạy năm 2026 sẽ được tổ chức tại đây với tên gọi VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026.

Ông Cường nhận định, Cần Giờ là không gian mới mẻ cho cộng đồng runner khi hội tụ cả yếu tố sinh thái và cảnh quan đặc sắc. Không chỉ là một sự kiện thể thao, giải chạy còn là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất giàu tiềm năng này đến bạn bè quốc tế.

Ông cũng đánh giá cao sức hút của khu đô thị khi nhiều sự kiện quy mô lớn đã được tổ chức thành công. Việc đăng cai giải marathon được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch, kinh tế địa phương, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa, ẩm thực bản địa.

Với sự đồng hành của các đơn vị phát triển, kỳ vọng trong tương lai, giải chạy tại Cần Giờ sẽ vươn tầm quốc tế, thu hút vận động viên toàn cầu đến trải nghiệm một đô thị vừa hiện đại, vừa giàu bản sắc.