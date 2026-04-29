Hà Nội: Nghiên cứu lập quy hoạch, cải tạo chung cư cũ tại 48 phường, xã

Thanh Hiếu

TPO - Hà Nội sẽ nghiên cứu lập quy hoạch, cải tạo chung cư cũ tại 48 phường, xã làm cơ sở để triển khai thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về nghiên cứu lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối tượng thực hiện là toàn bộ nhà chung cư theo Danh mục được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 05/11/2025 tại 48 phường, xã (nơi có nhà chung cư cũ) gồm: Đống Đa, Láng, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng…

UBND cấp phường, xã sẽ tổ chức lập quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư.

Việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (gồm nhiệm vụ và quy hoạch) được thực hiện theo quy trình, quy định.

thanhxuanbac-21.jpg
Khu tập thể Thanh Xuân Bắc đang được nghiên cứu, cải tạo xây dựng lại

Về tiến độ, các phường, xã phải hoàn thành triển khai lập quy hoạch trong quý 2/2026; hoàn thành Đề án quy gom các nhà chung cư đơn lẻ, độc lập xong trong quý 3/2026.

Ưu tiên triển khai ngay công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các Khu chung cư/nhà chung cư có kết quả kiểm định, đánh giá chất lượng thuộc đối tượng phải phá dỡ theo quy định.

Được biết, hiện thành phố có khoảng 2.160 nhà chung cư, tập thể cũ, hầu hết được xây dựng từ 50-60 năm trước nên đã xuống cấp. Hiện thành phố đang tập trung kiểm định, đánh giá để xây dựng phương án cải tạo phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và phòng ngừa rủi ro.

Theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030, thành phố phấn đấu giai đoạn 2026- 2030 hoàn thành cải tạo, xây dựng các chung cư cũ đã có kết luận kiểm định (khoảng 1,5 triệu m2 sàn). Đến 2035 sẽ hoàn thành cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đối với toàn bộ 2.160 nhà chung cư.

Thanh Hiếu
#Chung cư cũ #Nhà tập thể cũ #Cải tạo #Xây dựng #Hà Nội

