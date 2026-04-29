Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, môi trường, khoáng sản

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh điều này khi chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), chiều 29/4.

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực và kết quả của Bộ, ngành NN&MT thời gian qua, đặc biệt biểu dương Bộ đã tập trung, gương mẫu, đi đầu trong đột phá hoàn thiện thể chế, là một trong 3 bộ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương.

Thủ tướng nêu rõ, đây là một trong những giải pháp nhanh nhất, ngắn nhất để hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, giảm chi phí và thời gian tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, tác động trực tiếp ngay tới tăng trưởng và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp; quá trình này là liên tục, nếu cuộc sống đòi hỏi thì phải tiếp tục triển khai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Để thực hiện mục tiêu rất cao của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm đã được Bộ xác định và đề nghị toàn ngành tập trung một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao nhất.

Thủ tướng lưu ý, ngay trong tuần này, Bộ phải hoàn thành ngay hướng dẫn thực hiện phân bổ vốn cho các dự án đầu tư công theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán KTXH và đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định.

Trong quý II/2026, khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; tập trung số hóa và làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc; lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Xây dựng thiết lập cơ chế xử lý đất bỏ hoang, thu hồi các dự án không triển khai theo cam kết; hoàn thiện pháp luật về quản lý đất hiếm; hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật.

Nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai

Trong quý III/2026, Thủ tướng yêu cầu tập trung nghiên cứu tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về đất đai và sửa đổi Luật Đất đai; xây dựng chương trình tối đa hóa giá trị sử dụng đất nông nghiệp; hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi đủ mạnh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển thị trường phụ phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai tồn đọng, kéo dài; phối hợp với Bộ Tài chính trong đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu Bộ phối hợp với các cơ quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, bảo đảm "một việc - một cơ quan, một đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm"; đẩy mạnh phân cấp quản lý cho địa phương, trong đó có quản lý các vườn quốc gia.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ, giải phóng sức sản xuất, huy động nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển, trong đó khẩn trương rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản… (nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo...).