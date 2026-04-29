3 thiếu nữ bị mua đi bán lại, nhiều lần ép làm tiếp viên karaoke, bán dâm

TPO - Các bị cáo Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Văn Thành và đồng phạm bị cáo buộc "mua đi, bán lại" 3 thiếu nữ để ép làm tiếp viên karaoke hoặc bán dâm.

Ngày 29/4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm đối với bị cáo: Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Văn Phẩm, Lê Văn Đạt, Nguyễn Văn Thành cùng nhóm đồng phạm về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi; Mua bán người; Không tố giác tội phạm”. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ xem vụ án còn có đồng phạm khác không.

Cáo buộc cho rằng, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của các thiếu nữ có độ tuổi dưới 16, dân tộc thiểu số hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng đã đăng thông tin trên các trang mạng xã hội tuyển nhân viên nữ phục vụ tại quán karaoke, nhà hàng với mức lương cao. Khi các nạn nhân liên hệ, gặp gỡ để xin việc thì bị các bị cáo khống chế, ép nhận nợ, ép buộc làm nhân viên quán karaoke để lừa gạt dụ dỗ, bóc lột tình dục.

Nếu không đồng ý, các nạn nhân sẽ bị đe dọa, đánh đập hoặc đem bán cho người khác.

Bằng thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2024, các bị cáo thực hiện hành vi mua và bán đối với cháu M. (khi đó 13 tuổi, ở Điện Biên), cháu A. (15 tuổi, ở Hà Tĩnh) và cháu H. (16 tuổi, ở Hà Nội).

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đối với cháu M. thông qua mạng xã hội cháu liên hệ với Vương Đình Tính để xin làm nhân viên quán karaoke. Tính đưa cháu M. về, yêu cầu cháu M. làm nhân viên phục vụ. Công việc của cháu M. là rót bia, chọn bài hát cho khách, để khách ôm, chạm vào vùng nhạy cảm trên cơ thể.

Khi cháu M. không đồng ý thì bị Tính chửi bới và liên hệ, bán cháu M. cho bị cáo Vũ Hoàng Nam để làm nhân viên quán karaoke với giá 3 triệu đồng.

Khoảng 1 tuần sau khi bị bán cho Nam, cháu M. bỏ trốn. Tuy nhiên, thiếu nữ bị bắt lại ngay sau đó và phải nhận nợ số tiền 15 triệu đồng. Sau đó Nam bán lại cháu M cho Trần Văn Hùng với giá 15 triệu đồng, hưởng lợi 12 triệu đồng.

Khi M. bỏ trốn về quê và bị nhóm bị cáo tìm đến nhà để đòi nợ số tiền 30 triệu đồng hoặc phải quay về làm nhân viên quán karaoke để trừ nợ. Chỉ khi cháu M báo công an thì các bị cáo mới bỏ đi.

Cơ quan truy tố xác định, cháu M. bị nhóm bị cáo “mua đi, bán lại” tổng cộng 4 lần.

Còn cháu A. khi đang làm quán karaoke bị Thành yêu cầu bán dâm cho khách có nhu cầu. Do cháu A. không đồng ý, muốn thôi việc thì bị Thành đe dọa, ép phải trả lại số tiền 23 triệu đồng mới được nghỉ việc.

Sau đó bị cáo Thành bán cháu A. cho 2 bị cáo khác. Đến khi thiếu nữ muốn nghỉ việc, các bị cáo đòi cháu A. phải trả lại số tiền đã bỏ ra để mua cháu.

Giữa năm 2025, các nạn nhân làm đơn gửi cơ quan điều tra tố giác hành vi của các bị cáo.