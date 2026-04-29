Công an làm việc một phụ nữ 'lên đồng' xem gia đạo

TPO - Nhà bà P.T.C thường xuyên tập trung đông người tổ chức một số hoạt động cúng bái, “lên đồng” xem gia đạo, xem mệnh, cho thuốc bằng lá cây để điều trị bệnh có dấu hiệu mê tín dị đoan nên mời làm việc, yêu cầu không tái phạm.

Công an xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long vừa mời bà P.T.C (SN 1973, trú địa phương) làm việc do liên quan đến các hoạt động nghi vấn mê tín dị đoan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn, Công an xã Hiệp Mỹ phát hiện tại nhà bà P.T.C thường xuyên tập trung đông người, tổ chức một số hoạt động như: đọc kinh, khám chữa bệnh, cúng bái, “lên đồng” xem gia đạo, xem mệnh, cho thuốc bằng lá cây để điều trị bệnh… có dấu hiệu mê tín dị đoan, tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương.

Công an làm việc với bà P.T.C.

Tại cơ quan công an, bà C. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện viết cam kết từ bỏ, không tái phạm, dừng các hoạt động.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tin, không tham gia và không tiếp tay cho các cá nhân, tổ chức có các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi, lừa đảo.

