Một dòng họ ở Hải Phòng cam kết 'không ma túy'

Nguyễn Hoàn

TPO - UBND xã Tiên Lãng (TP Hải Phòng) vừa quyết định thành lập mô hình “dòng họ Vũ Văn không ma túy”. Đây là một trong số các địa phương triển khai mô hình điểm “mỗi cán bộ công an, một tổ dân phố, thôn không ma túy” và “dòng họ không ma túy”.

Ông Phạm Văn Giang – Chủ tịch UBND xã Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết, mô hình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Thành ủy về xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy.

Qua đó, nâng cao nhận thức, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã hội, các ban ngành, đoàn thể, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sau sắp xếp, xã Tiên Lãng có quy mô diện tích hơn 27km2, với hơn 39.500 nhân khẩu, được đầu tư, phát triển mạnh các khu, cụm công nghiệp tạo điều kiện kết nối giao thương và phát triển kinh tế địa phương.

Đây là điều kiện thuận lợi cho người dân lưu động đến địa phương dẫn đến tình hình an ninh trật tự có tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, như: cờ bạc, số đề, trộm cắp, ma túy… đặt ra những khó khăn, thách thức cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Ban chỉ đạo mô hình "dòng họ Vũ Văn không ma túy" ra mắt sau khi được thành lập.

UBND xã Tiên Lãng giao Công an xã Tiên Lãng chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và dòng họ Vũ Văn thực hiện mô hình.

Công an xã Tiên Lãng thông tin, địa phương hiện có 29 dòng họ sinh sống lâu đời. Trong đó, dòng họ Vũ Văn có 215 hộ với 535 nhân khẩu sống tập trung tại thôn Ninh Duy 1. Các thành viên trong dòng họ có mối quan hệ huyết thống, thường xuyên duy trì sinh hoạt dòng họ, có vai trò nhất định trong cộng đồng dân cư.

Qua rà soát, dòng họ Vũ Văn không có người sử dụng trái phép, người nghiện, người có tiền án về các tội ma túy và chưa phát hiện tụ điểm phức tạp về ma túy trong dòng họ.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm trong thanh thiếu niên thông qua các mối quan hệ xã hội, không gian mạng vẫn còn tiềm ẩn, đòi hỏi phải có biện pháp phòng ngừa, chủ động từ cơ sở.

Đại diện các gia đình dòng họ Vũ Văn (xã Tiên Lãng) ký cam kết thực hiện mô hình "dòng họ không ma túy".

Thông qua công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, công an địa phương đã phát động và được các hộ gia đình trong dòng họ Vũ Văn đồng thuận, ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mục tiêu của mô hình nhằm chủ động, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở, xây dựng dòng họ Vũ Văn và các dòng họ không ma túy, hướng tới hoàn thành mục tiêu “xây dựng Tiên Lãng trở thành xã không ma túy”.

Dự kiến, trong năm 2026, xã Tiên Lãng sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình “dòng họ không ma túy” đến các dòng họ khác trên địa bàn.

#Hải Phòng #dòng họ không ma túy #mô hình điểm #tội phạm về ma túy #công an cơ sở

