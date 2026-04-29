Được ân xá, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sắp ra tù

TPO - Bộ Tư pháp Thái Lan đã phê duyệt quyết định ân xá cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, theo đó ông sẽ được trả tự do vào ngày 11/5 mà không cần đeo vòng giám sát điện tử.

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp tại Bộ Tư pháp vào ngày 29/4 để xem xét các trường hợp ân xá của hơn 500 tù nhân đủ điều kiện trên toàn quốc, bao gồm cả ông Thaksin.

Bộ Tư pháp đã quyết định ông Thaksin (76 tuổi) được ân xá mà không cần đeo vòng EM vì ông thuộc diện tù nhân cao tuổi và mắc các bệnh mãn tính.

Sau khi được trả tự do, ông Thaksin sẽ tiếp tục chịu sự giám sát thêm 4 tháng. Ông phải trình diện với cán bộ quản chế trong vòng ba ngày kể từ khi được thả, và tiếp tục trình diện theo hướng dẫn cho đến khi mãn hạn tù. Ông cũng phải ở tại địa chỉ cư trú đã khai báo là Ban Chan Song La thuộc quận Bang Phlat, Bangkok.

Hiện, cựu Thủ tướng Thaksin đang thụ án một năm tù giam tại Nhà tù Trung tâm Klong Prem. Bản án của ông sẽ kết thúc vào ngày 9/9. Đến thời điểm hiện tại, ông đã hoàn thành 2/3 bản án, và đủ điều kiện để được ân xá.

Quyết định trả tự do cho ông Thaksin khá nhạy cảm về mặt chính trị do vai trò trung tâm của ông trong chính trường Thái Lan suốt hai thập kỷ qua và những tranh cãi xung quanh việc ông bị giam giữ trước đây.