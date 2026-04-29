Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Được ân xá, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sắp ra tù

Minh Hạnh

TPO - Bộ Tư pháp Thái Lan đã phê duyệt quyết định ân xá cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, theo đó ông sẽ được trả tự do vào ngày 11/5 mà không cần đeo vòng giám sát điện tử.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: Bloomberg)

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp tại Bộ Tư pháp vào ngày 29/4 để xem xét các trường hợp ân xá của hơn 500 tù nhân đủ điều kiện trên toàn quốc, bao gồm cả ông Thaksin.

Bộ Tư pháp đã quyết định ông Thaksin (76 tuổi) được ân xá mà không cần đeo vòng EM vì ông thuộc diện tù nhân cao tuổi và mắc các bệnh mãn tính.

Sau khi được trả tự do, ông Thaksin sẽ tiếp tục chịu sự giám sát thêm 4 tháng. Ông phải trình diện với cán bộ quản chế trong vòng ba ngày kể từ khi được thả, và tiếp tục trình diện theo hướng dẫn cho đến khi mãn hạn tù. Ông cũng phải ở tại địa chỉ cư trú đã khai báo là Ban Chan Song La thuộc quận Bang Phlat, Bangkok.

Hiện, cựu Thủ tướng Thaksin đang thụ án một năm tù giam tại Nhà tù Trung tâm Klong Prem. Bản án của ông sẽ kết thúc vào ngày 9/9. Đến thời điểm hiện tại, ông đã hoàn thành 2/3 bản án, và đủ điều kiện để được ân xá.

Quyết định trả tự do cho ông Thaksin khá nhạy cảm về mặt chính trị do vai trò trung tâm của ông trong chính trường Thái Lan suốt hai thập kỷ qua và những tranh cãi xung quanh việc ông bị giam giữ trước đây.

Ông Thaksin đã sống lưu vong 15 năm trước khi trở về Thái Lan vào ngày 22/8/2023 để chấp hành bản án 8 năm tù giam. Nhưng ngay đêm đầu tiên trong tù, ông đã được chuyển đến khu VIP của bệnh viện vì lý do y tế.

Cựu thủ tướng sau đó được hoàng gia giảm án xuống còn một năm và được trả tự do sau 6 tháng nằm viện. Tuy nhiên, theo các thẩm phán, thời gian nằm viện của ông Thaksin không được tính là thời gian thụ án.

Ngày 9/9/2025, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra lệnh cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải thụ án một năm tù giam tại Nhà tù Trung tâm Klong Prem.

The Nation
#Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra #ân xá #tù nhân #Thái Lan #Bangkok

