Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ông Phạm Quốc Hưng giữ chức Chánh án TAND TPHCM

Tân Châu

TPO - Ông Phạm Quốc Hưng - Phó Chánh án TAND tối cao, được bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND TPHCM.

Chiều 29/4, TAND TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định về nhân sự.

Theo quyết định của Chánh án TAND tối cao, ông Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tối cao, được phân công và bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND TPHCM. Thời hạn bổ nhiệm không quá 2 năm kể từ ngày 29/4.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng (bên trái) trao quyết định cho ông Phạm Quốc Hưng
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (bên trái) tặng hoa chúc mừng ông Phạm Quốc Hưng.

Ông Phạm Quốc Hưng sinh năm 1973, quê quán Hà Nội. Ông Hưng có trình độ thạc sĩ luật, là thẩm phán cao cấp, có nhiều năm công tác tại TAND tối cao. Ông từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng, Trưởng phòng Tổng hợp Vụ Thống kê - Tổng hợp, Vụ trưởng Thống kê - Tổng hợp...

Tháng 3/2019, ông Phạm Quốc Hưng được bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình. Đến tháng 11/2020, ông Hưng được Quốc hội phê chuẩn làm Thẩm phán TAND tối cao.

Ngày 7/4/2022, ông Phạm Quốc Hưng được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án TAND tối cao.

Đại biểu tham dự buổi lễ tại TAND TPHCM chiều 29/4.
#Phạm Quốc Hưng #Chánh án TAND TPHCM #Phó Chánh án TAND tối cao #Nhân sự

