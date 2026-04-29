Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

Xuân Tùng

TPO - Anh Trần Công Luân – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên được luân chuyển, phân công làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 29/4, tại Thái Nguyên diễn ra Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Các cán bộ nhận quyết định được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm.
﻿Anh Trần Công Luân (thứ nhất từ trái sang). Ảnh: TĐTN

Theo đó, anh Trần Công Luân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và được phân công làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phú Lạc (tỉnh Thái Nguyên) nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Anh Trần Công Luân (SN 1989, quê Ninh Bình) có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn Kỹ sư nông nghiệp. Anh Luân là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Chị Phạm Thị Hiền - Bí Thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng anh Trần Công Luân. Ảnh: TĐTN

Hiện Thường trực Tỉnh Đoàn Thái Nguyên khoá I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm: chị Phạm Thị Hiền – Bí thư Tỉnh Đoàn; 2 Phó Bí thư Tỉnh Đoàn là anh Hoàng Anh Đức và chị Nguyễn Thị Mai Anh.

Xuân Tùng
