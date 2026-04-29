Người trẻ và kỳ nghỉ trên những cung đường

TPO - Trong dịp nghỉ lễ, thay vì chọn nghỉ ngơi trong phố thị, nhiều người trẻ lên lịch cho những hành trình dài bằng xe máy để khám phá các cung đường mới.

Làm cho cơ thể và tâm trí "khỏe lên"

Anh Nguyễn Minh Công (sống ở Hà Nội) lên lịch trình đi phượt 7 ngày trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Anh đang di chuyển theo cung đường từ Hà Nội - Phong Nha - cung đường Tây Trường Sơn - Khe Sanh - Đông Giang - Kon Tum - Pleiku - Quy Nhơn - Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Huế - Quảng Bình - Nghệ An - Thanh Hóa - Hà Nội.

"Mình luôn tranh thủ những kỳ nghỉ lễ để trải nghiệm nhiều cung đường mới bằng chiếc xe motor yêu thích, nhìn ngắm những cảnh đẹp của đất nước, tránh xa khói bụi thành phố, tìm về những nơi hoang sơ ít bóng người.

Điều mình cảm thấy tự do nhất là cảm giác cầm lái trên cung đường dài, thích dừng nghỉ ngắm cảnh lúc nào cũng được, cảm nhận làn gió mát, không khí trong lành không khói bụi. "Phượt" đúng là không chỉ trải nghiệm, mà còn phải có sức khỏe, có tính kỷ luật để theo đúng được lịch trình đã định, phải có sức bền và độ tỉnh táo để luôn giữ an toàn trong suốt hành trình", anh Công chia sẻ.

Theo anh Công, ranh giới giữa đam mê xê dịch và sự liều lĩnh khác nhau ở chỗ, đam mê xê dịch là đi để nhìn ngắm thế giới bên ngoài, đi an toàn để trở về rồi lại tiếp tục cho những hành trình tiếp theo. Sự liều lĩnh bất cần chỉ có đi không biết tính đến những gì xa hơn, hoàn toàn vô định và không chú ý đến việc cảm nhận xung quanh, thậm chí còn gây mất an toàn cho cả mình và người khác.

Mỗi chuyến đi, dù bằng bất cứ phương tiện hay cách thức nào, đều là cách chúng ta học và cảm nhận về thế giới xung quanh, về vùng đất khác, văn hóa khác, con người khác.

"Sau mỗi chuyến đi, với mình, sự thay đổi rõ nhất là góc nhìn cá nhân và cảm nhận về mọi chuyện trở nên rõ ràng và nhẹ nhàng hơn, biết cách chấp nhận mọi hoàn cảnh và khó khăn trong cuộc sống, tìm cách vượt qua những điều đó một cách nhẹ nhàng an toàn nhất", anh Công chia sẻ.

Anh Nguyễn Minh Công đi phượt 7 ngày trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Ảnh: NVCC

Gợi ý những cung đường dành cho "dân phượt": ​Cung đường phượt núi rừng Tây Bắc - Đông Bắc: - Mã Pí Lèng - Hà Giang: Được mệnh danh là "vua" của các con đèo với cảnh quan hùng vĩ, bên dưới là dòng sông Nho Quế xanh ngắt. - Đèo Ô Quy Hồ - Lai Châu/Lào Cai: Cung đường dài nhất Việt Nam, lý tưởng để săn mây và ngắm hoàng hôn. - Đèo Khau Phạ - Yên Bái: Nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp ở Mù Cang Chải vào mùa lúa chín. - Cao Bằng - Bản Giốc: Cung đường uốn lượn xuyên qua những dãy núi đá vôi, dẫn đến thác nước Bản Giốc hùng vĩ. - Hà Nội - Mộc Châu - Tà Xùa: Cung đường săn mây lý tưởng với cảnh quan thơ mộng, đặc biệt vào mùa hoa dã quỳ, hoa cải. ﻿

Khám phá giới hạn

Cùng sở thích đi phượt, anh Nguyễn Khánh Dương (sống ở TPHCM) cho biết, không chỉ có dịp nghỉ lễ, anh luôn sẵn sàng xách balo lên và đi ngay sau khi kết thúc mỗi đợt công tác. Hiện anh đã đi qua miền Bắc, dọc miền Trung và đang lên lịch khám phá miền Tây.

Anh Dương chia sẻ, đi phượt là một phép thử về sức bền và sự tỉnh táo. “Trước đây, mình cũng có những giới hạn nhất định. Có những nơi chỉ nghe tên đã thấy xa, có những cung đường nhìn qua bản đồ đã thấy ngại. Nhưng khi thực sự lên đường, từng chặng một, mình nhận ra mọi thứ không quá đáng sợ như mình nghĩ. Quan trọng là phải chuẩn bị kỹ, giữ kỷ luật và biết lượng sức mình”, anh nói.

Với anh, phượt không đồng nghĩa với sự bốc đồng hay chạy theo cảm giác mạnh. Ngược lại, càng đi nhiều, anh càng thấy người đi đường dài cần tỉnh táo, khiêm tốn và có trách nhiệm hơn. Trước mỗi hành trình, anh thường kiểm tra kỹ xe, chuẩn bị đồ bảo hộ, tìm hiểu cung đường, thời tiết, điểm dừng nghỉ và luôn tính toán phương án dự phòng. ​ "Có những đoạn đường rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Nếu chủ quan, cái giá phải trả có thể rất lớn. Vì vậy, với mình, một chuyến đi thành công là chuyến đi mà mình trở về an toàn", anh Dương chia sẻ. ​ Những cung đường dài cũng giúp anh có thêm cơ hội tiếp xúc với nhiều vùng đất, nhiều con người. Có khi đó là một bữa cơm giản dị ở quán ven đường, một câu chuyện ngắn với người dân địa phương, hay sự giúp đỡ bất ngờ khi xe gặp trục trặc giữa đường. Những trải nghiệm ấy khiến anh cảm nhận rõ hơn sự gần gũi, chân thành của con người ở mỗi nơi mình đi qua. ​ Anh Nguyễn Khánh đi giữa rừng hoa dã quỳ ở Thái Lan. Ảnh: NVCC "Đi nhiều mới thấy đất nước mình rất rộng, rất đẹp và mỗi vùng đều có một nét riêng. Có nơi núi non hùng vĩ, có nơi biển xanh nắng gió, có nơi chỉ là con đường làng bình yên nhưng lại khiến mình nhớ rất lâu. Những điều đó làm mình thấy yêu hơn cuộc sống xung quanh, cũng biết trân trọng hơn những điều bình thường", anh nói. ​ Theo anh Dương, điều lớn nhất mà những chuyến đi mang lại là sự tự tin. Sau nhiều lần tự mình vượt qua những chặng đường dài, xử lý những tình huống phát sinh và thích nghi với môi trường mới, anh thấy bản thân mạnh mẽ hơn, chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. ​ "Đi trên đường, có lúc mệt, có lúc cô đơn, có lúc gặp mưa gió hay sự cố ngoài dự tính. Nhưng chính những lúc đó mình học được cách bình tĩnh. Khi vượt qua rồi, thấy mình không còn dễ hoang mang trước khó khăn nữa", anh bày tỏ. ​ Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh, đam mê xê dịch cần đi cùng ý thức an toàn và trách nhiệm. Người trẻ có thể mạnh dạn lên đường, nhưng không nên xem những cung đường là nơi để thể hiện bản thân bằng tốc độ hay sự liều lĩnh thiếu kiểm soát. ​ "Liều lĩnh ở đây là dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám thực hiện điều mình muốn, chứ không phải bất chấp nguy hiểm. Đi để mở mang, để trưởng thành, để hiểu mình hơn", anh Dương nói. Cung đường phượt ven biển miền Trung: - Đèo Hải Vân - Đà Nẵng - Huế: "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" với một bên là núi cao, một bên là biển xanh sâu thẳm. - Vĩnh Hy - Cam Ranh - Khánh Hòa: Cung đường ven biển quyến rũ bậc nhất với những vịnh biển, bãi cát trắng và làn nước xanh trong veo. - Cung đường Phan Thiết - Mũi Né - Cà Ná - Ninh Thuận: Cảnh sắc hoang sơ với những đồi cát trải dài và bờ biển uốn lượn. - Đèo Cả - Phú Yên - Khánh Hòa: Cung đường ngoạn mục, nối liền những vịnh biển đẹp nhất miền Trung. Ảnh dọc đường ven biển Cà Ná: Phong Lê. ​ Cung đường phượt Tây Nguyên và Phía Nam: - Đèo Bảo Lộc - Lâm Đồng: Cung đường quanh co, đầy thử thách xuyên qua rừng núi Tây Nguyên. - Sài Gòn - Đà Lạt: Cung đường lý tưởng để thay đổi cảnh sắc từ đồng bằng lên cao nguyên lạnh... Bạn trẻ check-in cung đường Sài Gòn - Phú Yên - Đà Lạt. Ảnh: Tuyết Lê.

