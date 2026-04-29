Gen Z Đà Nẵng 'ươm' thành phố xanh

TPO - Không cần những điều lớn lao, hành trình chuyển đổi xanh của gen Z Đà Nẵng đang bắt đầu từ những điều rất nhỏ: Một chiếc bình nước cá nhân, một lần phân loại rác, một lần từ chối túi ni lông… Từ đó, những “hạt giống xanh” được ươm mầm, lớn lên và lan tỏa trong cộng đồng.

Sống xanh từ những hành động nhỏ

Cuối hội thảo Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới đô thị sinh thái và thông minh do UBND TP. Đà Nẵng và Báo Tiền Phong tổ chức vừa qua, ý kiến của em Nguyễn Ánh Dương (học sinh lớp 9, trường THCS Huỳnh Thị Lựu, phường Hội An Đông) khiến nhiều đại biểu ấn tượng, không chỉ bởi sự hoạt ngôn, dí dỏm mà còn bởi hành trình gieo mầm “xanh” mà Ánh Dương cùng các bạn trẻ thực hiện nhiều năm qua trong trường học.

Ánh Dương chia sẻ về hành trình lan tỏa lối sống xanh. Ảnh: Giang Thanh

Đó là hành trình tạo ra sự thay đổi bắt đầu từ lớp học, trường học mang theo ấp ủ, kỳ vọng tạo ra những sự thay đổi lớn lao trong cộng đồng để cùng thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Là chủ nhiệm CLB Sống xanh của trường, Dương luôn nỗ lực lan tỏa thói quen xanh bằng những hành động nhỏ từ việc tham gia thử thách 7 ngày sống xanh, dùng bình nước cá nhân đến tạo ra những cộng đồng trẻ bảo vệ môi trường, các dự án nhỏ giảm rác thải nhựa…

“Thúc đẩy chuyển đổi xanh không chỉ nằm ở phía chính quyền hay các doanh nghiệp mà giới trẻ cũng có thể đóng góp một phần sức mình. Và đó cũng là việc mà các thành viên của hơn 20 CLB ở các trường THCS trên địa bàn Hội An và Tam Kỳ đã thực hiện nhiều năm qua”, Ánh Dương chia sẻ.

Các dự án xanh của gen Z được giới thiệu tại Hội thảo.

Không chỉ Ánh Dương mà rất nhiều bạn trẻ gen Z ở Đà Nẵng đã trở thành những “hạt nhân” sống xanh trong trường học, cộng đồng với những hoạt động thiết thực, lan tỏa.

Nhiều sáng kiến xanh được Thành Đoàn Đà Nẵng ươm mầm.

Nhiều năm qua, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với UNICEF Việt Nam triển khai nhiều dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh về ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai các sáng kiến vì môi trường.

Trong đó, các cuộc thi như: xây dựng trường học an toàn, sạch, xanh, có khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu, triển khai các thư viện xanh, sáng kiến vì Đà Nẵng đáng sống… là nơi ươm mầm nhiều ý tưởng của gen Z để biến lớp học, trường học thành những hạt nhân xanh.

Người trẻ là những hạt nhân "xanh”

Đặt người trẻ ở trung tâm của quá trình chuyển đổi xanh, nhiều chương trình, dự án dài hạn được các tổ chức Đoàn – Đội, nhà trường, các Sở, ngành và các tổ chức xã hội triển khai trong thời gian dài để cùng tạo ra thế hệ “xanh”.

Các sân chơi để gen Z góp sáng kiến giúp thành phố xanh, thông minh hơn thu hút đông đảo các bạn trẻ.

Đơn cử như dự án Trường học Xanh được triển khai tại nhiều trường Tiểu học, THCS trên địa bàn, hướng đến mục tiêu 100% trường học thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Hàng trăm Chuyến xe kế hoạch nhỏ được Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai, vừa hình thành thói quen phân loại rác cho học sinh, vừa nhân thêm vòng đời tử tế của rác khi tiếp sức các hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Hay như vừa qua, trường liên cấp FPT khai trương cơ sở thứ 3 tại Đà Nẵng – tòa nhà Zeta được thiết kế với chuẩn mực giáo dục xanh và mô hình trường học thông minh.

Điểm đột phá của công trình nằm ở triết lý kiến trúc xanh, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và hệ thống thông gió đối lưu để giảm thiểu tối đa điện năng tiêu thụ. Các vật dụng trang trí trong các phòng học, giáo cụ học tập được tận dụng từ các vật liệu tái chế.

Những trường học thêm xanh không phải chỉ bởi những mảng xanh mà còn bởi những thói quen xanh được lan tỏa mỗi ngày.

Những năm qua, các trường học ở Đà Nẵng đã chủ động thêm những mảng xanh trong khuôn viên, lớp học, khuyến khích giảm rác thải nhựa, sử dụng các dụng cụ, vật dụng có thể tái sử dụng, thực hiện kiểm toán rác cùng nhiều hoạt động để truyền cảm hứng cho học sinh trong việc giảm rác nhựa, thực hành phân loại rác tại nguồn, lan tỏa lối sống xanh bền vững trong môi trường giáo dục.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, gen Z đang trở thành một trong những “đầu tàu” quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh của thành phố, lan tỏa lối sống xanh từ những hành động nhỏ.

Từ những chiến dịch quen thuộc như “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Hãy làm sạch biển”, đến các mô hình sáng tạo như “Ngôi nhà của rác”, “Đổi rác lấy quà”, “Chuyến xe kế hoạch nhỏ”, “Thư viện xanh”…, các bạn trẻ không chỉ góp phần làm sạch môi trường mà còn từng bước thay đổi nhận thức cộng đồng về phân loại và tái chế rác thải.

Người trẻ được xem là hạt nhân chuyển đổi xanh ở Đà Nẵng.

Đáng chú ý, nhiều sáng kiến mới đã được triển khai, hướng tới tính bền vững lâu dài như mô hình “Phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình”, hay chương trình “Sinh viên với các vật dụng thân thiện với môi trường” gắn với hoạt động đổi rác lấy cây xanh.

Không dừng lại ở các hoạt động ngắn hạn, nhiều công trình, phần việc thanh niên mang tính lâu dài đã được triển khai. Tiêu biểu là công trình “Cộng đồng chung tay bảo vệ nguồn nước và cải tạo cảnh quan sông Phú Lộc” tại phường Thanh Khê, những “Góc xanh thanh niên” biến điểm đen ô nhiễm môi trường thành công viên, vườn dạo, những “Sân chơi trẻ em” từ vật liệu tái chế như lốp xe, chai nhựa, vỏ lon…

“Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, địa phương, chúng tôi từng bước hình thành và giáo dục nhận thức, thay đổi hành vi của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về môi trường, hình thành những “hạt nhân xanh” lan tỏa lối sống bền vững trong cộng đồng”, anh Hùng nói.