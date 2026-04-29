Trào lưu tạo sticker yêu nước

Diệu Nhi

TPO - Những ngày hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên lan tỏa trào lưu tạo bộ sticker thanh thiếu nhi yêu nước bằng công cụ AI từ chính ảnh chân dung của mình.

Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh những bộ sticker xinh xắn theo phong cách photo-doodle trở thành hot trend. Điểm chung của các bộ sticker này là sử dụng ảnh thật của người dùng, sau đó kết hợp với các nét vẽ tay chibi dễ thương, viền trắng cắt hình sắc nét, cùng những dòng chữ ngắn gọn như: “Tự hào”, “Tiến lên”, “Yêu nước”, “Việt Nam trong tim”…

"Tuổi trẻ này, tôi chọn Đoàn"; "Đi cùng Đoàn - đi đến ước mơ"... là những dòng chữ ngắn gọn gắn trên những sticker xinh xắn của các bạn trẻ.

Khác với những bộ sticker thông thường chỉ mang tính vui nhộn, xu hướng lần này được gắn với một chủ đề rất rõ ràng như chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và lan tỏa tinh thần thanh niên yêu nước. Chính yếu tố ấy đã khiến trào lưu nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của đông đảo các bạn trẻ.

Chỉ với vài thao tác đơn giản như đăng nhập công cụ AI, tải ảnh cá nhân lên, dán câu lệnh gợi ý và chờ vài phút, người dùng đã có thể sở hữu một “bộ nhận diện cảm xúc” rất riêng, mang dấu ấn cá nhân nhưng vẫn hòa chung không khí hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.

Điều khiến trào lưu này trở nên hấp dẫn không chỉ nằm ở yếu tố công nghệ. Trong mỗi bộ sticker, người trẻ như được làm mới hình ảnh của chính mình bằng một phiên bản vừa đáng yêu, hài hước, vừa rực rỡ tinh thần tuổi trẻ. Có bạn chọn thêm lá cờ đỏ sao vàng, có bạn thêm trái tim xanh, ngôi sao vàng, nón tai bèo, khăn quàng đỏ hay những khẩu hiệu ngắn gọn mà nhiều cảm xúc.

Cán bộ Đội, đội viên lan tỏa tinh thần yêu nước qua bộ sticker trẻ trung.
Trào lưu tạo sticker thanh thiếu nhi yêu nước đang được lan tỏa trên các fanpage của các tỉnh, thành Đoàn.

Từ một câu lệnh mẫu, mỗi người lại sáng tạo thêm những chi tiết riêng, khiến sticker mang màu sắc cá nhân rõ nét. Tuy vậy, bên cạnh mặt tích cực, trào lưu này cũng đặt ra một số lưu ý. Việc sử dụng ảnh cá nhân trên các nền tảng AI cần đi kèm ý thức bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư và kiểm soát nội dung. Ngoài ra, để những sản phẩm sáng tạo mang tinh thần yêu nước thực sự có ý nghĩa, người dùng cũng cần tránh chạy theo hình thức đơn thuần mà quên đi chiều sâu của thông điệp.

