Nghệ An tặng Bằng khen 2 cá nhân cứu người trong tình huống khẩn cấp

TPO - Trong Tháng Thanh niên 2026, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Nghệ An đã triển khai hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Ngày 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026 nhằm đánh giá kết quả triển khai chuỗi hoạt động của tuổi trẻ Nghệ An.

Toàn cảnh Hội nghị.

Với chủ đề “Thanh xuân xanh”, Tháng Thanh niên năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ toàn tỉnh. Các cấp bộ Đoàn đã triển khai hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Trên cơ sở bám sát chương trình công tác của T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức lễ khởi động và các hoạt động hưởng ứng trên phạm vi toàn tỉnh với 4 tuần cao điểm, 15 hoạt động cấp tỉnh và 10 chỉ tiêu trọng tâm.

Anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Kết quả Tháng Thanh niên, Nghệ An đã hoàn thành và vượt toàn bộ 10 chỉ tiêu trọng tâm đề ra. Nổi bật, hơn 312.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; 315 ý tưởng sáng kiến của thanh niên được triển khai; trồng mới 125.000 cây xanh.

Công tác hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Có hơn 25.000 lượt thanh, thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp; hơn 5.300 thanh niên được giới thiệu việc làm; 8.400 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; 6.120 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đoàn Thanh niên Nghệ An cũng đã tích cực tham gia với nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tổng hơn 500.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tuyên truyền; 130 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác bầu cử được thành lập.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp với 600 tổ công nghệ số cộng đồng, hơn 15.500 lượt đoàn viên tham gia hỗ trợ trên 250.000 người dân trong thực hiện dịch vụ công, thanh toán điện tử và kỹ năng số.

Các hoạt động tình nguyện tiếp tục là điểm sáng của Tháng Thanh niên. Toàn tỉnh triển khai 729 công trình, phần việc thanh niên với hơn 110.000 lượt đoàn viên tham gia, tổng trị giá trên 18 tỷ đồng.

Lan tỏa khát vọng cống hiến

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động cụ thể và kết quả thiết thực, mà thông qua Tháng Thanh niên năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tiếp tục đặt ra yêu cầu các cấp bộ Đoàn lấy kết quả đạt được làm động lực, giữ vững nhiệt huyết, nâng cao trách nhiệm, hành động quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026.

Trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đoàn; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn trong định hướng, dẫn dắt thanh niên.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tổ chức các chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương, cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Tỉnh Đoàn Nghệ An trao tặng Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho 2 cá nhân vì đã có thành tích đột xuất cứu người trong tình huống khẩn cấp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những chia sẻ, cách làm hay, kinh nghiệm quý, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trong giai đoạn mới.

Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân; Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An tặng Bằng khen cho 51 tập thể, 78 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2026.

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng tặng Bằng khen cho 2 cá nhân vì đã có thành tích đột xuất cứu người trong tình huống khẩn cấp gồm: Ông Trần Văn Biên - Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh; Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An và anh Nguyễn Cao Việt - Bí thư Chi Đoàn 3 chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.