Lào Cai ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ

TPO - Tỉnh Đoàn Lào Cai công bố thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ giai đoạn 2026–2030 với 30 thành viên nòng cốt, nhằm nâng cao khả năng nắm bắt, định hướng dư luận, tăng sức đề kháng cho đoàn viên trước thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Sáng 29/4, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp, kết hợp sinh hoạt chuyên đề về định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên năm 2026. Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Lào Cai và kiện toàn các chức danh.

Quang cảnh hội nghị.

Anh Triệu Trí Lộc - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, đây là dịp để thống nhất nội dung tuyên truyền, định hướng lý luận cho đoàn viên, thanh niên, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau dịp lễ 30/4 - 1/5, khi các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá trên không gian mạng. Vì vậy, việc phát huy vai trò của lực lượng lý luận trẻ trong nắm bắt, định hướng dư luận, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị cho thanh niên là nhiệm vụ quan trọng.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập CLB Lý luận trẻ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030; kiện toàn Ban Chủ nhiệm và thành viên câu lạc bộ nhiệm kỳ mới. Trong đó, câu lạc bộ gồm 30 thành viên, với 1 chủ nhiệm và 3 phó chủ nhiệm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong chương trình, các đại biểu theo dõi phóng sự “Khắc phục tình trạng Nhạt Đảng - khô Đoàn” và “Đại thắng mùa Xuân 1975 - Khí phách Việt Nam qua bản hùng ca thống nhất đất nước”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên, thanh niên.

Hội nghị cũng triển khai các chuyên đề như “Sáng tạo nội dung số tử tế - Cách biến mỗi đoàn viên thành một tuyên truyền viên tích cực trên mạng xã hội TikTok và Facebook” và “Kỹ năng nhận diện, tự đề kháng trước các thủ đoạn lừa đảo, lôi kéo chính trị trên không gian mạng”.

Thông qua trao đổi, thảo luận, hội nghị góp phần nâng cao kỹ năng tuyên truyền, khả năng nắm bắt dư luận xã hội, đồng thời củng cố bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.