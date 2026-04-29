Sức khỏe

Kiểm tra toàn bộ cơ sở tiêm vắc xin dịch vụ sau vụ tử vong do viêm não mô cầu

Tân Lộc

TPO - Sở Y tế Cà Mau quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng tại các cơ sở dịch vụ trên toàn tỉnh, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trong tiêm chủng, sau khi tỉnh có 2 người mắc, trong đó 1 người tử vong do viêm não mô cầu.

Sở Y tế Cà Mau vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng tại các cơ sở tiêm vắc xin dịch vụ trên toàn tỉnh. Đoàn gồm lãnh đạo sở, các phòng, ban, trung tâm chuyên môn.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, Sở Y tế Cà Mau cũng có văn bản chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trong tiêm chủng, nhằm ngăn chặn tình trạng thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận sau khi tỉnh này ghi nhận 2 ca mắc, trong đó 1 ca tử vong do viêm não mô cầu.

Sở Y tế Cà Mau đánh giá, thời gian qua, tại một số cơ sở tiêm chủng xuất hiện tình trạng quảng cáo, giới thiệu dịch vụ quá mức. Không ít nội dung sử dụng hình ảnh ngành y tế, thông điệp truyền thông theo hướng gán ghép, thổi phồng, thậm chí tạo cảm giác nghiêm trọng không đúng thực tế về tình hình dịch bệnh để thu hút người dân tới tiêm phòng.

Những cách quảng cáo trên không chỉ gây hiểu nhầm, còn làm gia tăng tâm lý lo lắng trong cộng đồng.

