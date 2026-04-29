Lỉnh kỉnh hành lý, người dân ùn ùn rời TPHCM bắt đầu nghỉ lễ 30/4

TPO - Chiều 29/4, kết thúc ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, rất đông người lỉnh kỉnh hành lý đổ về Bến xe Miền Tây, bắt đầu hành trình rời TPHCM về quê hoặc đi du lịch.

Chiều 29/4, dòng người đổ về bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TPHCM) mang theo ba lô, túi xách, thùng quà… bắt đầu hành trình về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Không khí tại khu vực quầy vé, phòng chờ của các hãng xe trở nên đông đúc, náo nhiệt.

Những vali cồng kềnh, những túi quà buộc chặt, cả những thùng xốp đựng đặc sản… chất đầy. Trên gương mặt nhiều hành khách là sự vội vã xen lẫn háo hức: vội để kịp chuyến xe cuối ngày, háo hức vì sau quãng thời gian làm việc, họ sắp được trở về sum họp gia đình.

Anh Nguyễn Tam Long (quê Cà Mau) tranh thủ ghé bến xe ngay sau giờ làm. Anh chia sẻ: "Tôi vừa xong việc là chạy thẳng ra đây mua vé. Năm nay mua khá nhanh, không phải chờ lâu. Giá vé cũng không biến động nhiều so với năm trước nên khá yên tâm”.

Chị Lê Thị Mỹ Hạnh (quê An Giang) cho biết đã chuẩn bị hành lý từ tối hôm trước: “Năm nào tôi cũng về quê dịp này. Năm nay đi sớm để tránh cảnh quá tải. Dù đông nhưng mọi thứ vẫn khá trật tự, nhân viên hướng dẫn rõ ràng nên không bị rối” - chị Hạnh nói.

Trong khi đó, anh Trần Quốc Bảo (quê Vĩnh Long, công nhân làm việc tại TPHCM) cho biết bản thân anh chọn chuyến xe muộn hơn để tiện gom thêm hành lý. Anh Bảo bộc bạch: “Mấy ngày nghỉ dài nên tôi mang nhiều đồ về cho gia đình. Đi xe đêm hơi mệt nhưng bù lại đỡ kẹt xe”.

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, ngày 29/4 là một trong những ngày cao điểm phục vụ hành khách dịp lễ năm nay. Dự kiến, trong ngày, bến có khoảng 2.200 chuyến xe, phục vụ gần 62.500 lượt hành khách. Áp lực sẽ còn tăng trong ngày 30/4 khi lượng khách ước đạt khoảng 69.500 người, tương ứng gần 2.400 chuyến xe.