Hà Nội: Ô tô con bốc cháy ngùn ngụt ở đường Vành đai 3 trên cao

TPO - Chiều 29/4, một ô tô con di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao bất ngờ bốc cháy. Tài xế phát hiện có cháy đã dừng xe và thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, ô tô con di chuyển trên Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, Hà Nội), hướng đi cầu Thanh Trì bất ngờ bốc cháy.

Ngay sau đó, tài xế nhanh chóng tấp xe vào lề và thoát ra ngoài. Một lúc sau ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm chiếc xe.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH đã điều động một xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Không lâu sau đó, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên chiếc ô tô đã bị thiêu rụi.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tuy nhiên, vụ cháy khiến giao thông trên Vành đai 3 trên cao (hướng về cầu Thanh Trì) ùn tắc kéo dài.

​Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.