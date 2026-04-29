Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đóng cửa bãi rác cháy suốt nửa tháng

Ngọc Tú

TPO - Sau khi dập tắt được đám cháy ở bãi rác khủng rộng hơn 2 ha, chính quyền địa phương 3 phường Thái Hòa, Tây Hiếu và xã Đông Hiếu (Nghệ An) đã thống nhất đóng cửa bãi rác để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Video bãi rác bốc cháy suốt nửa tháng khiến người dân kêu trời.
Bãi rác rộng hơn 2 ha đã được đóng cửa sau vụ cháy suốt hơn nửa tháng.

Ngày 29/4, ông Nguyễn Hữu Hào - Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu (Nghệ An) - cho biết bãi rác khủng rộng 2 ha nằm giáp ranh 3 xã, phường vừa xảy ra cháy hơn nửa tháng qua đã được đóng cửa.

Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu cho biết quyết định đóng cửa bãi rác phù hợp với ý kiến và nguyện vọng của chính quyền địa phương cũng như người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, bãi rác đóng cửa sẽ góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như nguồn nước.

Sau khi bãi rác đóng cửa, toàn bộ rác thải ở 3 phường, xã gồm Thái Hòa, Tây Hiếu và Đông Hiếu sẽ được vận chuyển xuống xử lý tại nhà máy rác Hoàng Mai theo đúng quy định. “Hiện địa phương đang làm hợp đồng để công ty môi trường thu gom rác thải trên địa bàn vận chuyển đi xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường”, ông Nguyễn Hữu Hào nói.

Cơ quan chức năng phải huy động hàng chục phương tiện, nhân lực để dập tắt đám cháy.

Từ ngày 13/4, đám cháy lớn bất ngờ xảy ra tại bãi rác này rồi âm ỉ kéo dài suốt nửa tháng khiến khói bao phủ cả một vùng rộng lớn. Mùi khét và hôi thối từ đám cháy ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân sinh sống xung quanh.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền các xã phường cùng lực lượng chức năng đã huy động máy móc, thiết bị đến để dập lửa. Tuy nhiên do diện tích khu vực cháy lớn, khối lượng rác thải tồn đọng nhiều, đặc biệt là tình trạng cháy ngầm bên trong nên đám cháy diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Đám cháy ở bãi rác khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đến ngày 27/4, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Để dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phải huy động 7 xe cứu hỏa, một xe tiếp nước, 8 máy múc tới hiện trường tìm cách dập lửa. Hơn 50 người bao gồm các lực lượng cũng được huy động tham gia chữa cháy suốt nhiều ngày qua.

Việc đóng cửa bãi rác được xem là giải pháp cấp thiết nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đáp ứng nguyện vọng của người dân và từng bước xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng rác thải kéo dài tại khu vực này. Tuy nhiên, về lâu dài, địa phương đang đôn đốc chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải Thái Hòa (nằm cạnh bãi rác vừa xảy ra cháy) khẩn trương triển khai xây dựng, sớm đưa công trình vào vận hành, nhằm bảo đảm xử lý rác thải bền vững, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường và đáp ứng nhu cầu xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn.

#Nghệ An #cháy #bãi rác #ô nhiễm #môi trường #bãi rác khủng #cháy bãi rác #bãi rác ô nhiễm #đóng cửa bãi rác ô nhiễm

