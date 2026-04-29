Đóng cửa bãi rác cháy suốt nửa tháng

TPO - Sau khi dập tắt được đám cháy ở bãi rác khủng rộng hơn 2 ha, chính quyền địa phương 3 phường Thái Hòa, Tây Hiếu và xã Đông Hiếu (Nghệ An) đã thống nhất đóng cửa bãi rác để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Video bãi rác bốc cháy suốt nửa tháng khiến người dân kêu trời.

Bãi rác rộng hơn 2 ha đã được đóng cửa sau vụ cháy suốt hơn nửa tháng.

Ngày 29/4, ông Nguyễn Hữu Hào - Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu (Nghệ An) - cho biết bãi rác khủng rộng 2 ha nằm giáp ranh 3 xã, phường vừa xảy ra cháy hơn nửa tháng qua đã được đóng cửa.

Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu cho biết quyết định đóng cửa bãi rác phù hợp với ý kiến và nguyện vọng của chính quyền địa phương cũng như người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, bãi rác đóng cửa sẽ góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như nguồn nước.

Sau khi bãi rác đóng cửa, toàn bộ rác thải ở 3 phường, xã gồm Thái Hòa, Tây Hiếu và Đông Hiếu sẽ được vận chuyển xuống xử lý tại nhà máy rác Hoàng Mai theo đúng quy định. “Hiện địa phương đang làm hợp đồng để công ty môi trường thu gom rác thải trên địa bàn vận chuyển đi xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường”, ông Nguyễn Hữu Hào nói.

Cơ quan chức năng phải huy động hàng chục phương tiện, nhân lực để dập tắt đám cháy.

Từ ngày 13/4, đám cháy lớn bất ngờ xảy ra tại bãi rác này rồi âm ỉ kéo dài suốt nửa tháng khiến khói bao phủ cả một vùng rộng lớn. Mùi khét và hôi thối từ đám cháy ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân sinh sống xung quanh.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền các xã phường cùng lực lượng chức năng đã huy động máy móc, thiết bị đến để dập lửa. Tuy nhiên do diện tích khu vực cháy lớn, khối lượng rác thải tồn đọng nhiều, đặc biệt là tình trạng cháy ngầm bên trong nên đám cháy diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Đám cháy ở bãi rác khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đến ngày 27/4, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Để dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phải huy động 7 xe cứu hỏa, một xe tiếp nước, 8 máy múc tới hiện trường tìm cách dập lửa. Hơn 50 người bao gồm các lực lượng cũng được huy động tham gia chữa cháy suốt nhiều ngày qua.

Việc đóng cửa bãi rác được xem là giải pháp cấp thiết nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đáp ứng nguyện vọng của người dân và từng bước xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng rác thải kéo dài tại khu vực này. Tuy nhiên, về lâu dài, địa phương đang đôn đốc chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải Thái Hòa (nằm cạnh bãi rác vừa xảy ra cháy) khẩn trương triển khai xây dựng, sớm đưa công trình vào vận hành, nhằm bảo đảm xử lý rác thải bền vững, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường và đáp ứng nhu cầu xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn.