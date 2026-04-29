Khởi tố đối tượng xuyên tạc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thạch Chanh Tra (SN 1972, trú xã Long Hiệp, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công an thi hành các quyết định đối với Thạch Chanh Tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2025 đến nay, Thạch Chanh Tra lợi dụng mạng xã hội để thường xuyên đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp với những từ ngữ, lời nói không đúng sự thật; tham gia hội luận các nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vu cáo Việt Nam đàn áp dân tộc; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan Nhà nước và cá nhân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo trên địa bàn.

Các ngành, đoàn thể xã đã giáo dục, nhắc nhở nhiều lần nhưng Thạch Chanh Tra vẫn không chuyển biến, càng tỏ thái độ cực đoan, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.