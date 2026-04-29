Được trả công 140 triệu đồng để chuyển lậu trai tai tượng, vảy tê tê từ nước ngoài vào Việt Nam

Cảnh Kỳ

TPO - Phạm Văn Hoan được thuê 140 triệu đồng để vận chuyển lậu trai tai tượng, vảy tê tê Java, da trăn, mật kỳ đà, mật trăn, da cá đuối… từ vùng biển ngoài vào Vĩnh Long thì bị Bộ đội Biên phòng bắt quả tang.

Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Hoan (SN 1969, trú xã Đông Thạnh, TPHCM), để điều tra về hành vi "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

vl1-5174.jpg
Công an thi hành các quyết định đối với Phạm Văn Hoan.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/10/2025, Phạm Văn Hoan đang vận chuyển lô hàng nhập lậu từ vùng biển ngoài về tỉnh Vĩnh Long thì bị Bộ đội Biên phòng bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật vi phạm. Tang vật gồm: Trai tai tượng, vảy tê tê Java, da trăn, mật kỳ đà, mật trăn, da cá đuối mũi xẻng, mỏ chim hồng hoàng mũ cối…

Ông Hoan khai nhận, được thuê vận chuyển số hàng hóa trên với số tiền 140 triệu đồng, nhưng không tìm hiểu về chủng loại hàng hóa này. Kết quả điều tra xác định số hàng hóa mà Hoan vận chuyển thuộc nhóm động vật quý hiếm, nguy cấp, ưu tiên bảo vệ, với tổng giá trị hơn 20,5 tỷ đồng.

Cảnh Kỳ
#Vận chuyển trái phép #Động vật quý hiếm #Vĩnh Long #Tê tê #Da trăn #Mật kỳ đà

