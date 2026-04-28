Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an điều tra vụ cơ sở thẩm mỹ bất ngờ ‘biến mất’ sau khi nhận tiền từ khách hàng

Phú Nguyễn

TPO - Hơn 10 người đã trình báo cơ quan công an sau khi trả trước tiền làm đẹp cho một cơ sở nhưng chưa sử dụng hết dịch vụ thì chủ cơ sở này đột nhiên chuyển địa điểm, không thể liên lạc được.

Liên quan đến vụ việc cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế JK – chi nhánh Hà Giang (địa chỉ tại số 124, đường Lý Thường Kiệt, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) lặn không dấu vết” mà báo Tiền Phong phản ánh, một lãnh đạo Công an phường Hà Giang 2 xác nhận, đơn vị đang điều tra, xác minh sự việc. “Hiện tại đã có hơn 10 người trình báo Công an phường Hà Giang 2 về việc này”, vị lãnh đạo Công an phường Hà Giang 2 thông tin.

Căn nhà số 124, đường Lý Thường Kiệt, phường Hà Giang 2 (Tuyên Quang), nơi Thẩm mỹ Quốc tế JK thuê làm địa chỉ kinh doanh.

Ngày 28/4, ông Vũ Hùng Vương, Phó Giám đốc Sở Y tế Tuyên Quang cho biết, cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế JK – chi nhánh Hà Giang không được cấp phép. “Sau khi tổ chức chính quyền 2 cấp, về góc độ quản lý hành chính, trách nhiệm quản lý đã được phân cấp về UBND phường”, ông Vương nói.

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh, cơ sở mang tên Thẩm mỹ Quốc tế JK – chi nhánh Hà Giang bất ngờ ngừng hoạt động, “lặn không dấu vết” sau khi nhận tiền của khách hàng.

Cơ sở hiện khoá trái cửa và có thông báo chuyển địa điểm để "bảo trì máy móc".

Theo người dân, họ đóng từ 5 – 20 triệu đồng để sử dụng gói trị liệu làm đẹp, giảm mỡ bụng trong khoảng 7 – 20 ngày, tuy nhiên chỉ được vài ngày cơ sở này bỗng dưng “biến mất”, khách hàng tìm cách liên hệ đều không được.

Theo một chủ cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội, để hoạt động hợp pháp, chủ cơ sở hoặc người đại diện phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp do đơn vị đào tạo hợp pháp cấp. Đối với các cơ sở spa thông thường, dù không thực hiện các dịch vụ xâm lấn, vẫn phải thực hiện thủ tục xin phép và thông báo với chính quyền địa phương trước khi hoạt động.

Ngoài ra, các sản phẩm mỹ phẩm sử dụng tại cơ sở phải được công bố theo quy định, có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Hoạt động kinh doanh cũng phải kê khai doanh thu để thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

#Tuyên Quang #Thẩm mỹ Quốc tế JK #Hà Giang

