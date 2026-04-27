Người đàn ông bị rượt đuổi, đe dọa vì ra tòa làm chứng?

TPO - Người đàn ông ở Đắk Lắk cho rằng việc mình bị tài xế xe Jeep rượt đuổi, đe dọa có thể xuất phát từ việc trước đó ông đã ra tòa làm chứng trong một vụ án liên quan.

Ông L.V.K. kể lại sự việc bị ông H.Q.L. đe doạ.

Liên quan vụ người đàn ông chạy xe ôm bị tài xế xe Jeep chạy ngược chiều truy đuổi, đe dọa trên đường, gây bức xúc dư luận, ngày 27/4, Công an phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo cơ quan công an, người điều khiển ô tô trong clip là ông H.Q.L. (52 tuổi, trú phường Thành Nhất). Hiện lực lượng chức năng đã triệu tập ông L. để làm việc, tuy nhiên do người này đang đi du lịch ngoài địa phương nên chưa thể lấy lời khai.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, ông L.V.K. (63 tuổi, tài xế xe ôm, trú cùng phường Thành Nhất) cho biết, sự việc xảy ra vào sáng 26/4. Khi ông dừng xe mua cà phê thì bất ngờ bị ông L. chửi bới, sau đó lái ô tô truy đuổi.

Lo sợ bị tông, ông K. điều khiển xe máy chạy lên vỉa hè rồi băng qua bên kia đường tránh Tây Buôn Ma Thuột (đoạn gần siêu thị GO). Tuy nhiên, ông L. vẫn lái ô tô chạy ngược chiều để tiếp tục đuổi theo, chửi bới, gây sự.

“Chỉ vì tôi bước lên vỉa hè, ông L. cho rằng đó là phần đất của mình nên kiếm chuyện”, ông K. nói và cho biết, khi chạy đến khu vực có nhiều đồng nghiệp, ông mới được hỗ trợ nên không bị hành hung. Dù vậy, ông L. đã lấy chìa khóa xe máy của ông và có hành vi đe dọa, như muốn lái ô tô lao vào.

Đáng chú ý, ông K. cho biết giữa hai người trước đây không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, vào ngày 10/3/2026, ông K. có ra toà làm chứng trong một vụ án “Cố ý gây thương tích” liên quan ông L. Kể từ đó, ông L. liên tục có hành vi gây hấn.

“Tôi chứng kiến vụ việc nên khai báo đúng sự thật, nhưng ông L. lại nhiều lần kiếm cớ gây sự, thậm chí mang hung khí đe dọa”, ông K. cho hay, đồng thời cho biết đã bị hù dọa khoảng 5 lần nhưng trước đó chưa trình báo do chưa bị thương tích.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 26/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lái xe Jeep đi ngược chiều trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột để truy đuổi một tài xế xe ôm. Khi xuống xe, người này lớn tiếng chửi bới, rút chìa khóa xe máy của đối phương, dẫn đến cãi vã.

Chưa dừng lại, tài xế Jeep còn nổ máy, quay đầu xe hướng thẳng về phía tài xế xe ôm như để đe dọa, buộc người này phải chạy sâu vào vỉa hè để tránh.

Được biết, ông H.Q.L. hiện là bị can trong một vụ án “Cố ý gây thương tích” nhưng đang được cho tại ngoại.

Theo tìm hiểu, năm 2021, trên đường Phan Bội Châu (phường Thành Nhất), ông L. từng điều khiển ô tô va chạm với xe máy. Khi lực lượng Cảnh sát giao thông đến xử lý, ông L. có biểu hiện say xỉn, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, thậm chí có hành vi thách thức lực lượng làm nhiệm vụ và bị lập biên bản xử lý.