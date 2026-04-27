Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người đàn ông bị rượt đuổi, đe dọa vì ra tòa làm chứng?

Huỳnh Thủy

TPO - Người đàn ông ở Đắk Lắk cho rằng việc mình bị tài xế xe Jeep rượt đuổi, đe dọa có thể xuất phát từ việc trước đó ông đã ra tòa làm chứng trong một vụ án liên quan.

Ông L.V.K. kể lại sự việc bị ông H.Q.L. đe doạ.

Liên quan vụ người đàn ông chạy xe ôm bị tài xế xe Jeep chạy ngược chiều truy đuổi, đe dọa trên đường, gây bức xúc dư luận, ngày 27/4, Công an phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo cơ quan công an, người điều khiển ô tô trong clip là ông H.Q.L. (52 tuổi, trú phường Thành Nhất). Hiện lực lượng chức năng đã triệu tập ông L. để làm việc, tuy nhiên do người này đang đi du lịch ngoài địa phương nên chưa thể lấy lời khai.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, ông L.V.K. (63 tuổi, tài xế xe ôm, trú cùng phường Thành Nhất) cho biết, sự việc xảy ra vào sáng 26/4. Khi ông dừng xe mua cà phê thì bất ngờ bị ông L. chửi bới, sau đó lái ô tô truy đuổi.

Lo sợ bị tông, ông K. điều khiển xe máy chạy lên vỉa hè rồi băng qua bên kia đường tránh Tây Buôn Ma Thuột (đoạn gần siêu thị GO). Tuy nhiên, ông L. vẫn lái ô tô chạy ngược chiều để tiếp tục đuổi theo, chửi bới, gây sự.

“Chỉ vì tôi bước lên vỉa hè, ông L. cho rằng đó là phần đất của mình nên kiếm chuyện”, ông K. nói và cho biết, khi chạy đến khu vực có nhiều đồng nghiệp, ông mới được hỗ trợ nên không bị hành hung. Dù vậy, ông L. đã lấy chìa khóa xe máy của ông và có hành vi đe dọa, như muốn lái ô tô lao vào.

Đáng chú ý, ông K. cho biết giữa hai người trước đây không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, vào ngày 10/3/2026, ông K. có ra toà làm chứng trong một vụ án “Cố ý gây thương tích” liên quan ông L. Kể từ đó, ông L. liên tục có hành vi gây hấn.

“Tôi chứng kiến vụ việc nên khai báo đúng sự thật, nhưng ông L. lại nhiều lần kiếm cớ gây sự, thậm chí mang hung khí đe dọa”, ông K. cho hay, đồng thời cho biết đã bị hù dọa khoảng 5 lần nhưng trước đó chưa trình báo do chưa bị thương tích.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 26/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lái xe Jeep đi ngược chiều trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột để truy đuổi một tài xế xe ôm. Khi xuống xe, người này lớn tiếng chửi bới, rút chìa khóa xe máy của đối phương, dẫn đến cãi vã.

Chưa dừng lại, tài xế Jeep còn nổ máy, quay đầu xe hướng thẳng về phía tài xế xe ôm như để đe dọa, buộc người này phải chạy sâu vào vỉa hè để tránh.

Được biết, ông H.Q.L. hiện là bị can trong một vụ án “Cố ý gây thương tích” nhưng đang được cho tại ngoại.

Theo tìm hiểu, năm 2021, trên đường Phan Bội Châu (phường Thành Nhất), ông L. từng điều khiển ô tô va chạm với xe máy. Khi lực lượng Cảnh sát giao thông đến xử lý, ông L. có biểu hiện say xỉn, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, thậm chí có hành vi thách thức lực lượng làm nhiệm vụ và bị lập biên bản xử lý.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #hành hung #đe doạ #công an #điều tra #làm chứng #vụ án

