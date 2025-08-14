Quảng Trị chấn chỉnh việc lạm dụng bản sao có chứng thực lúc làm thủ tục hành chính

TPO - Thay vì tiếp nhận bản sao để đối chiếu với bản chính, nhiều cán bộ làm việc tại các cơ quan, đơn vị ở tỉnh Quảng Trị vẫn yêu cầu người làm thủ tục phải nộp bản sao có chứng thực bởi xuất phát từ tâm lý ngại đối chiếu, sợ trách nhiệm.

Ngày 14/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong vừa ký ban hành chỉ thị về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn toàn tỉnh phải quán triệt quy định tại Điều 6 (trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao) Nghị định số 23/2025/NĐ-CP.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các tổ chức, đơn vị trực thuộc; chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản trái quy định tại Điều 6 Nghị định số 23/2025/NĐ-CP khi thực hiện thủ tục hành chính.

Tăng cường việc tiếp nhận, sử dụng bản sao điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công ở tỉnh Quảng Trị.

“Bên cạnh đó, các đơn vị phải tăng cường việc tiếp nhận, sử dụng bản sao điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết quả cung cấp dịch vụ công; tái sử dụng và tăng cường sử dụng các giấy tờ đã được số hóa, được cấp bản điện tử khi cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính”, chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nêu rõ.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện việc sử dụng bản sao, hạn chế yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng một số cơ quan, tổ chức nhà nước khi tiếp nhận thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công… yêu cầu cá nhân, tổ chức phải nộp bản sao có chứng thực vượt quá sự cần thiết. Điều này đã gây áp lực, quá tải đối với UBND cấp xã trong công tác chứng thực.

Nguyên do chủ yếu là một số văn bản hành chính của cơ quan, tổ chức Nhà nước vẫn quy định thành phần hồ sơ bắt buộc phải có bản sao có chứng thực. Đồng thời, một bộ phận công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công do tâm lý ngại đối chiếu, sợ trách nhiệm nên yêu cầu nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực, thay vì tiếp nhận bản sao để đối chiếu với bản chính.