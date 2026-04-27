Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Cận cảnh học trò vùng cao bám lưng cha mẹ vượt sông đến trường

Nguyễn Ngọc

TPO - Không có cầu bắc qua sông Xà Lò, hơn 200 học sinh thôn Làng Trăng (xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) đều đặn mỗi ngày được cha mẹ cõng qua sông đến trường. Con đường đi tìm chữ của các em trở thành hành trình đầy bất an và nhiều rủi ro.

Mới hơn 6 giờ sáng, bên bờ sông Xà Lò (đoạn qua xóm Bà Rà, thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi﻿), nhiều phụ huynh đã có mặt để đưa con đến trường.
Người lớn xắn quần, tháo dép, buộc gọn cặp sách rồi lần lượt cõng con lội qua dòng nước lạnh. Với người dân nơi đây, đó là hành trình quen thuộc suốt nhiều năm qua.
Không cầu nối đôi bờ, hơn 200 học sinh ở thôn Làng Trăng mỗi ngày phải phụ thuộc vào đôi chân của cha mẹ để đến lớp.
Thôn Làng Trăng nằm cách trung tâm xã khoảng 3 km nhưng bị chia cắt bởi sông Xà Lò. Người dân có 2 lựa chọn để vào khu vực trung tâm xã là đi đường vòng khoảng 25-27 km hoặc lội qua sông Xà Lò.
Đường vòng quá xa khiến việc lội sông của người dân để đi làm hoặc đưa con đi học trở thành lựa chọn duy nhất, dù ai cũng hiểu hiểm nguy luôn rình rập.
Cuối tháng 4, nước sông Xà Lò khá cạn, chỉ ngang lưng quần người lớn. Nhưng phía dưới là đá trơn, hố sâu và dòng chảy thất thường. Mỗi bước chân xuống nước đều phải dò dẫm cẩn trọng. Chỉ một cú trượt ngã, sách vở ướt hết còn nhẹ, nguy hiểm hơn là có thể cuốn theo dòng nước.
Chị Đinh Thị Cam (30 tuổi, trú thôn Làng Trăng) ngày nào cũng dậy từ 4 giờ sáng chuẩn bị cho hai con, một cháu học mầm non, một cháu học lớp 3. Trước khi xuống sông, chị luôn dặn con ôm thật chặt cổ mẹ.
“Phải đi sớm, chứ trễ gặp lúc thủy điện xả nước thì nguy hiểm lắm. Gia đình khó khăn, chồng đi làm xa, tôi từng tính đi làm thuê nhưng đành gác lại vì không yên tâm để con tự qua sông﻿”, chị Cam nói.
Không riêng chị Cam, nhiều phụ huynh ở Làng Trăng cũng mang nỗi lo tương tự. Ông Đinh Văn Sanh (51 tuổi) ngày ngày cõng cháu vượt sông.
“Đi đường vòng mất hơn tiếng đồng hồ, nên đành lội sông cho nhanh. Nhưng lúc nào cũng thấp thỏm. Người dân nơi đây mong mỏi có một cây cầu kiên cố để đi lại”, ông Sanh nói.
Không có cha mẹ, người thân một số học sinh phải tự vượt sông để đến trường.
Một số học sinh bỏ quần áo vào bao rồi vượt sông. Khi đã qua sông an toàn, các em sẽ mặc lại quần áo để tiếp tục đến trường.
Qua được sông, hành trình đến trường vẫn chưa hết. Từ bờ bên kia, các em phải đi bộ thêm gần 2 km mới tới lớp. Mùa nắng còn đỡ, nhưng vào mùa mưa lũ, nước dâng cao, việc đến trường gần như bị cắt đứt. Không ít học sinh phải nghỉ học nhiều ngày.
Theo thống kê của địa phương, riêng thôn Làng Trăng có hơn 200 học sinh từ mầm non đến THCS phải vượt sông Xà Lò mỗi ngày.
Không chỉ Làng Trăng, nhiều khu dân cư khác ở xã Sơn Thủy cũng bị chia cắt bởi sông suối, khiến hàng nghìn người dân đi lại khó khăn.
Ông Lê Quốc Vũ - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cho biết, địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo người dân không lội sông, nhưng thực tế rất khó kiểm soát vì đây là con đường ngắn nhất. Từ tháng 7/2025 đến nay, đã xảy ra ba vụ đuối nước do người dân cố vượt sông﻿.
Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Thuỷ địa phương đã yêu cầu phụ huynh phải trực tiếp đưa đón, không để các em tự đi, nhằm hạn chế rủi ro. Bên cạnh đó, chính quyền đã đề xuất xây dựng hai cây cầu bắc qua sông Xà Lò. Nếu được đầu tư, quãng đường từ các thôn về trung tâm xã sẽ rút ngắn chỉ còn 3 - 4 km thay vì hàng chục cây số như hiện nay.
Nguyễn Ngọc
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe