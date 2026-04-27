Cận cảnh học trò vùng cao bám lưng cha mẹ vượt sông đến trường

TPO - Không có cầu bắc qua sông Xà Lò, hơn 200 học sinh thôn Làng Trăng (xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) đều đặn mỗi ngày được cha mẹ cõng qua sông đến trường. Con đường đi tìm chữ của các em trở thành hành trình đầy bất an và nhiều rủi ro.
Thôn Làng Trăng nằm cách trung tâm xã khoảng 3 km nhưng bị chia cắt bởi sông Xà Lò. Người dân có 2 lựa chọn để vào khu vực trung tâm xã là đi đường vòng khoảng 25-27 km hoặc lội qua sông Xà Lò.
Đường vòng quá xa khiến việc lội sông của người dân để đi làm hoặc đưa con đi học trở thành lựa chọn duy nhất, dù ai cũng hiểu hiểm nguy luôn rình rập.
“Đi đường vòng mất hơn tiếng đồng hồ, nên đành lội sông cho nhanh. Nhưng lúc nào cũng thấp thỏm. Người dân nơi đây mong mỏi có một cây cầu kiên cố để đi lại”, ông Sanh nói.
Không có cha mẹ, người thân một số học sinh phải tự vượt sông để đến trường.
Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Thuỷ địa phương đã yêu cầu phụ huynh phải trực tiếp đưa đón, không để các em tự đi, nhằm hạn chế rủi ro. Bên cạnh đó, chính quyền đã đề xuất xây dựng hai cây cầu bắc qua sông Xà Lò. Nếu được đầu tư, quãng đường từ các thôn về trung tâm xã sẽ rút ngắn chỉ còn 3 - 4 km thay vì hàng chục cây số như hiện nay.