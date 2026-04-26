Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2 tại ĐH Quốc gia TPHCM cao kỷ lục

Nguyễn Dũng - Anh Nhàn

TPO - Kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 năm 2026 của ĐHQG-HCM tiếp tục ghi nhận sức hút lớn khi có tới 172.622 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 26/4, thông tin từ ĐHQG-HCM cho biết, tính đến hạn cuối đăng ký ngày 25/4, có 169.935 thí sinh đã hoàn tất lệ phí. Trong đó, hơn 109.000 thí sinh đã tham gia đợt 1 tiếp tục đăng ký thi đợt 2, bên cạnh gần 60.000 thí sinh chỉ chọn dự thi ở đợt này.

Thí sinh tham dự thi V-ACT đợt 1 của ĐHQG - HCM

So với con số 97.387 thí sinh của đợt 2 năm 2025, mức tăng lên tới 77,25% cho thấy kỳ thi ngày càng được thí sinh và các trường đại học quan tâm.

Đợt thi thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 24/5/2026 tại nhiều địa phương trên cả nước. Đáng chú ý, để đáp ứng nhu cầu tăng cao, ĐHQG-HCM đã mở rộng mạng lưới điểm thi lên 15 tỉnh, thành phố, tăng thêm so với kế hoạch ban đầu. Việc bổ sung điểm thi giúp thí sinh có thêm lựa chọn, giảm áp lực di chuyển và chi phí.

Đại diện ban tổ chức cho biết, thí sinh vẫn có thể điều chỉnh địa điểm dự thi và hoàn tất thanh toán đến hết ngày 27/4. Những thí sinh thuộc khu vực được bổ sung điểm thi sẽ được thông báo qua email để chủ động thay đổi nguyện vọng phù hợp.

Trước đó, đợt 1 của kỳ thi đã diễn ra vào đầu tháng 4 với hơn 133.000 thí sinh tham dự, đạt tỷ lệ dự thi lên tới 98,33%. Việc số lượng đăng ký tiếp tục tăng mạnh ở đợt 2 cho thấy xu hướng lựa chọn phương thức xét tuyển bằng đánh giá năng lực đang ngày càng phổ biến.

Sau 8 năm triển khai, kỳ thi V-ACT đã trở thành một trong những phương thức tuyển sinh quan trọng, hiện được hơn 110 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước sử dụng để xét tuyển.

Với quy mô ngày càng mở rộng và lượng thí sinh tăng nhanh, kỳ thi năm nay tiếp tục đặt ra yêu cầu cao trong công tác tổ chức, nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe