Thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2 tại ĐH Quốc gia TPHCM cao kỷ lục

TPO - Kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 năm 2026 của ĐHQG-HCM tiếp tục ghi nhận sức hút lớn khi có tới 172.622 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 26/4, thông tin từ ĐHQG-HCM cho biết, tính đến hạn cuối đăng ký ngày 25/4, có 169.935 thí sinh đã hoàn tất lệ phí. Trong đó, hơn 109.000 thí sinh đã tham gia đợt 1 tiếp tục đăng ký thi đợt 2, bên cạnh gần 60.000 thí sinh chỉ chọn dự thi ở đợt này.

Thí sinh tham dự thi V-ACT đợt 1 của ĐHQG - HCM

So với con số 97.387 thí sinh của đợt 2 năm 2025, mức tăng lên tới 77,25% cho thấy kỳ thi ngày càng được thí sinh và các trường đại học quan tâm.

Đợt thi thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 24/5/2026 tại nhiều địa phương trên cả nước. Đáng chú ý, để đáp ứng nhu cầu tăng cao, ĐHQG-HCM đã mở rộng mạng lưới điểm thi lên 15 tỉnh, thành phố, tăng thêm so với kế hoạch ban đầu. Việc bổ sung điểm thi giúp thí sinh có thêm lựa chọn, giảm áp lực di chuyển và chi phí.

Đại diện ban tổ chức cho biết, thí sinh vẫn có thể điều chỉnh địa điểm dự thi và hoàn tất thanh toán đến hết ngày 27/4. Những thí sinh thuộc khu vực được bổ sung điểm thi sẽ được thông báo qua email để chủ động thay đổi nguyện vọng phù hợp.

Trước đó, đợt 1 của kỳ thi đã diễn ra vào đầu tháng 4 với hơn 133.000 thí sinh tham dự, đạt tỷ lệ dự thi lên tới 98,33%. Việc số lượng đăng ký tiếp tục tăng mạnh ở đợt 2 cho thấy xu hướng lựa chọn phương thức xét tuyển bằng đánh giá năng lực đang ngày càng phổ biến.

Sau 8 năm triển khai, kỳ thi V-ACT đã trở thành một trong những phương thức tuyển sinh quan trọng, hiện được hơn 110 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước sử dụng để xét tuyển.

Với quy mô ngày càng mở rộng và lượng thí sinh tăng nhanh, kỳ thi năm nay tiếp tục đặt ra yêu cầu cao trong công tác tổ chức, nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.