Hơn 400 học sinh hòa mình vào Ngày hội Thúc đẩy văn hoá đọc đầy sắc màu tại Nghệ An

Trong không khí hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, sân Trường Tiểu học Nghĩa Lợi (xã Nghĩa Thọ, Nghệ An) trở nên rộn ràng khi 424 học sinh tham gia Ngày hội Thúc đẩy văn hóa đọc do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) phối hợp với nhà trường tổ chức. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Trường học hạnh phúc”, hướng tới hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng môi trường học tập tích cực cho học sinh.

Sự kiện có sự tham dự của: Bà Nguyễn Thị Thanh Liên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Thọ (Nghệ An); Ông Lê Ngọc Uyển - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thọ; Bà Trần Hồng Điệp - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF), Bà Lưu Thị Thu Hiền - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH - THMF (thuộc Tập đoàn TH), các tình nguyện viên đến từ Công ty THMF, cùng toàn bộ 446 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Lợi.

Trong buổi sáng ngày 21, những góc sân trường quen thuộc được “biến hóa” thành 11 trạm trải nghiệm, nơi học sinh không chỉ đọc mà còn học, chơi và khám phá tri thức theo nhiều cách khác nhau.

Các gian trải nghiệm giúp các em có cơ hội vừa học vừa chơi

Tại 7 gian trò chơi giáo dục tương tác, các em được tham gia giải đố, rung chuông vàng, thử thách ghi nhớ, qua đó tìm hiểu về các chủ đề gần gũi như dinh dưỡng hợp lý, bình đẳng giới, vệ sinh cá nhân, đồng thời củng cố kiến thức về sách, truyện và phát triển tư duy logic, kỹ năng xây dựng câu chuyện. Đây cũng là những nội dung đã được dự án Trường học hạnh phúc triển khai xuyên suốt trong năm học vừa qua thông qua các hoạt động tập huấn và truyền thông

Học sinh hào hứng với các gian trò chơi dân gian

Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt đập trống, nhảy bao bố góp phần tạo không gian vận động, giúp học sinh cân bằng giữa hoạt động trí tuệ và thể chất, đồng thời tăng cường sự gắn kết tập thể.Em Kim Ngân (học sinh lớp 5) hào hứng cho biết: "Đây là lần đầu tiên trường em có ngày hội lớn thế này nên em vui lắm. Em thích nhất gian 'Nhanh trí đoàn kết’ vì em học được về các đặc điểm của nam và nữ. Có các đặc điểm sinh học mà sinh ra đã có và đặc điểm hình thành do quan niệm xã hội.”

Các hoạt động được chuẩn bị và điều phối trực tiếp bởi 12 thầy cô giáo Trường Tiểu học Nghĩa Lợi và 12 tình nguyện viên đến từ Công ty THMF.

Chị Bùi Thị Ngọc hướng dẫn các em nhỏ tìm hiểu về tháp dinh dưỡng tại ngày hội

Chị Bùi Thị Ngọc, một trong 12 tình nguyện viên tới từ Công ty THMF, chia sẻ cảm xúc sau khi tham gia ngày hội: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một sự kiện dành cho các em học sinh với tư cách tình nguyện viên. Tôi rất ấn tượng với tài năng của các em thể hiện qua các tác phẩm truyền thông như bích báo, diễn kịch,... cũng như sự hồn nhiên, năng lượng của các em. Tôi rất vui vì được góp một phần để tạo nên một ngày hội hạnh phúc cho các em học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Lợi.”

Học sinh trổ tài diễn kịch, thuyết trình về truyện, tranh vẽ, báo tường trong cuộc thi Tuyên truyền viên măng non

Đặc biệt, không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận, học sinh còn trực tiếp “kể lại” những điều mình đã học thông qua cuộc thi Tuyên truyền viên măng non. Bằng những hình thức đa dạng như truyện tranh, báo tường, tranh vẽ theo chủ đề hay kịch ngắn, các em thể hiện những góc nhìn hồn nhiên và giàu màu sắc của mình về những vấn đề gần gũi như bảo vệ môi trường, tình yêu quê hương đất nước, an toàn giao thông, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực học đường. 13 cá nhân và tập thể lớp có thành tích nổi bật đã được vinh danh tại chương trình.

Thư viện cùng hàng trăm đầu sách mới được trao tặng với mong muốn góp phần nuôi dưỡng niềm yêu sách trong các em học sinh.

Song song với ngày hội, các hạng mục đầu tư nhằm phát triển văn hóa đọc theo hướng bền vững cũng được triển khai. Tại sự kiện, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã trao tặng công trình “Thư viện hạnh phúc” trị giá 200 triệu đồng cho Trường Tiểu học Nghĩa Lợi. Thư viện ngoài trời được xây dựng trên diện tích khoảng 135 m², tạo không gian mở để học sinh đọc sách, giao lưu và phát triển kỹ năng giao tiếp. Đồng thời, 2.403 cuốn sách cũng được trao tặng tới 7 trường học trên địa bàn xã Nghĩa Thọ, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận sách và duy trì thói quen đọc cho học sinh.

Ông Lê Ngọc Uyển, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thọ, đánh giá việc lan tỏa văn hóa đọc cần sự chung tay của nhiều bên. Theo ông, sự đồng hành của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và các đơn vị tài trợ đã góp phần đưa sách đến gần hơn với học sinh, từng bước hình thành nền tảng cho một xã hội học tập tại địa phương.

Cùng ngày, 3 công trình nhà vệ sinh trường học thuộc dự án đã được khánh thành và đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt cho học sinh. Tập đoàn TH cũng đã trao tặng 1.728 ly sữa TH true JUICE milk MISTORI cho toàn bộ các em học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Lợi.

Các đại biểu kéo băng khánh thành công trình nhà vệ sinh.

Sự kiện đồng thời tổng kết dự án “Trường học hạnh phúc” năm học 2025–2026. Với tổng ngân sách hơn 850 triệu đồng, dự án đã triển khai nhiều hoạt động như xây dựng công trình vệ sinh trường học, thư viện ngoài trời, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng sách, tổ chức tập huấn và truyền thông cho giáo viên, phụ huynh và học sinh về các chủ đề như y học cộng đồng, bình đẳng giới, kỷ luật tích cực. Đến cuối năm học, hơn 3.400 người đã hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động của dự án.

Cô Trần Quỳnh Nhân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Lợi - Phát biểu tại sự kiện.

Đánh giá về kết quả của dự án, cô Trần Quỳnh Nhân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Lợi, chia sẻ: “Sự quan tâm, đồng hành của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và các đơn vị tài trợ không chỉ góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất mà còn là động lực to lớn để thầy, trò trường Tiểu học Nghĩa Lợi tiếp tục phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp giáo dục trồng người; xây dựng trường học Nghĩa Lợi là một 'Trường học hạnh phúc', để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, là môi trường mà học sinh luôn được yêu thương, an toàn và tôn trọng.”

Năm học 2025-2026 đánh dấu năm thứ tư dự án Trường học hạnh phúc được triển khai với sự đồng hành của Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á. Dự án là một giải pháp tổng thể nhằm góp phần cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao năng lực cho giáo viên và học sinh ở các trường học ở các vùng miền khó khăn.

Bà Trần Hồng Điệp, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, cho biết: “Một trường học hạnh phúc không chỉ được tạo nên từ cơ sở vật chất được cải thiện mà còn từ môi trường giáo dục an toàn, tôn trọng và khuyến khích sự phát triển của từng học sinh, nơi các em được tham gia, bày tỏ ý kiến và chủ động trong quá trình học tập và phát triển của mình. Dự án Trường học hạnh phúc tự hào vì đã được góp một phần vào hành trình ấy. Trong những năm học tới, dự án sẽ tiếp tục mở rộng triển khai với các trường học tại các tỉnh thành khác.”

