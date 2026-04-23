Nghệ An làm gì để ‘giảm nhiệt’ áp lực tuyển sinh lớp 10?

TPO - Trước áp lực số học sinh lớp 9 tăng đột biến trong năm 2026, Nghệ An điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh lớp 10 theo hướng tăng chỉ tiêu ở nhiều trường, mở thêm nguyện vọng và linh hoạt phương án dạy học, nhằm giảm cạnh tranh nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.

Tăng chỉ tiêu, linh hoạt phương án dạy học

Năm 2026, số học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng mạnh. Riêng khu vực thành phố Vinh (cũ) dự kiến khoảng 8.000 em, gần gấp đôi năm trước. Trước áp lực đó, ngành giáo dục đã chủ động mở rộng quy mô tuyển sinh, đặc biệt tại các trường THPT công lập “top đầu”.

Ba trường gồm THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Hà Huy Tập và THPT Lê Viết Thuật đồng loạt nâng quy mô lên 25 lớp/trường, tổng cộng 1.235 học sinh, tăng thêm 7 lớp (315 học sinh) so với năm học trước. Việc tăng quy mô giúp bổ sung gần 1.000 chỉ tiêu vào các trường công lập “nóng” nhất tại Vinh.

Năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 57.000 học sinh lớp 9, tăng hơn 10.000 em so với năm 2025.

Để đáp ứng sĩ số tăng cao, các trường cũng xây dựng phương án dạy học linh hoạt. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng dự kiến tổ chức học 2 ca tại cơ sở chính, trong khi THPT Lê Viết Thuật và THPT Hà Huy Tập tính toán sử dụng thêm cơ sở 2 hoặc triển khai học 2 ca khi cần thiết.

Ông Đặng Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật cho biết, nhà trường dự kiến tận dụng thêm cơ sở vật chất của Trường Trung cấp Nghiệp vụ Vinh để phục vụ dạy học trong năm học tới. “Trong trường hợp cần thiết, nhà trường có thể tổ chức dạy hai ca. Quan điểm là linh hoạt, chủ động nhưng vẫn đảm bảo chất lượng”, ông Hải chia sẻ.

Đáng chú ý, năm nay Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành sư phạm – Đại học Nghệ An lần đầu tuyển sinh lớp 10 với 3 lớp (135 học sinh), góp phần mở rộng thêm lựa chọn cho thí sinh.

Năm nay, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng sẽ tuyển sinh 25 lớp, tăng 7 lớp so với năm học trước.

Không chỉ tại Vinh, nhiều trường THPT trên toàn tỉnh Nghệ An cũng tăng chỉ tiêu. Các trường như THPT Thái Lão, THPT Cửa Lò, THPT Hoàng Mai 2, THPT Quỳnh Lưu 1 đều tuyển thêm 1 lớp so với năm học trước, góp phần ‘giãn’ áp lực tuyển sinh trên diện rộng.

Mở rộng nguyện vọng, tăng cơ hội trúng tuyển

Một điểm mới đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay là hầu hết các trường đều xét thêm nguyện vọng 2, với tỷ lệ 80% chỉ tiêu dành cho nguyện vọng 1 và 20% cho nguyện vọng 2. Tuy nhiên, điểm chuẩn nguyện vọng 2 không thấp hơn nguyện vọng 1.

Thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng (không tính trường chuyên và trường dân tộc nội trú), trong đó tối đa 2 nguyện vọng vào trường công lập. Quy định này giúp học sinh có thêm cơ hội lựa chọn, đồng thời giảm áp lực “một cửa” như trước.

Năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 57.000 học sinh lớp 9, tăng hơn 10.000 em so với năm 2025. Trước thực tế đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã xây dựng kế hoạch tổng thể về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và phương án phân bổ học sinh, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tuyển sinh.

Song song với việc tăng chỉ tiêu, tỉnh cũng đang thúc đẩy đề án chuyển Trường Hermann sang công lập nhằm bổ sung thêm nguồn tuyển, giảm tải cho hệ thống trường công hiện hữu.

Bên cạnh đó, Nghệ An tiếp tục áp dụng chính sách tuyển thẳng và cộng điểm khuyến khích đối với học sinh có thành tích nổi bật. Các đối tượng được tuyển thẳng gồm học sinh dân tộc nội trú, học sinh thuộc dân tộc rất ít người, học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải quốc gia hoặc quốc tế.

Học sinh đạt giải cấp tỉnh trong các kỳ thi học sinh giỏi, Hội khỏe Phù Đổng hoặc nghiên cứu khoa học - kỹ thuật được cộng từ 0,5 đến 1,5 điểm. Điểm ưu tiên và khuyến khích được cộng vào tổng điểm xét tuyển, góp phần tăng cơ hội trúng tuyển.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, Nghệ An kỳ vọng sẽ giảm áp lực cạnh tranh vào lớp 10, đồng thời giữ vững chất lượng dạy và học trong năm học tới.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết ngành đã xây dựng kế hoạch tổng thể về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và phương án phân bổ học sinh, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tuyển sinh trong năm học tới. Đồng thời, Sở đang đẩy nhanh tiến độ đề án chuyển Trường Hermann thành trường công lập nhằm tăng thêm chỉ tiêu, giảm tải cho hệ thống trường công. Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp được kỳ vọng sẽ giúp Nghệ An “giảm nhiệt” áp lực tuyển sinh lớp 10, đồng thời giữ vững chất lượng dạy và học trên địa bàn.