Univers Tour tăng cường kết nối đào tạo với thực tiễn ngành xây dựng

Univers Tour, chuỗi hoạt động trải nghiệm do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) khởi xướng, vừa tiếp tục hành trình tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (10/04) và Đại học Nam Cần Thơ (17/04), góp phần định hình một cách tiếp cận mới trong đào tạo khối ngành kỹ thuật - xây dựng.

Không còn bó hẹp trong không gian lớp học, những vấn đề cốt lõi của ngành xây dựng như vật liệu, tiêu chuẩn công trình hay phát triển bền vững đang được đưa vào giảng đường theo một cách trực quan và sinh động hơn.

ĐH Tôn Đức Thắng: Kiến thức giảng đường trở thành không gian trải nghiệm

Điểm đáng chú ý của Univers Tour không nằm ở quy mô hay hình thức tổ chức, mà ở cách chương trình chuyển hóa kiến thức chuyên môn thành trải nghiệm có thể “chạm” được.

Tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, nội dung workshop xoay quanh tiêu chuẩn công trình xanh đã mở ra một góc nhìn hệ thống về vai trò của vật liệu trong toàn bộ vòng đời công trình, từ thiết kế, thi công đến vận hành. Những khái niệm vốn quen thuộc trong giáo trình như LEED hay LOTUS không còn là những thuật ngữ khô khan, mà được đặt trong bối cảnh thực tế với các bài toán cụ thể về chi phí, hiệu suất và tác động môi trường.

Sinh viên Nguyễn Bùi Ngọc Dung - Khoa Kỹ thuật công trình, Trường Đại học Tôn Đức Thắng chia sẻ: “Trước đây tụi em học khá nhiều về tiêu chuẩn và vật liệu, nhưng chủ yếu ở dạng lý thuyết. Khi được nghe phân tích từ góc nhìn doanh nghiệp, em hiểu rõ hơn vì sao một lựa chọn vật liệu có thể ảnh hưởng đến cả chi phí vận hành và tuổi thọ công trình. Điều này giúp em hình dung rõ hơn công việc sau khi ra trường.”

Tại workshop, ông Phí Mạnh Hùng - Chuyên viên Phát triển Thị trường Tiền Phong Nam, trình bày những góc nhìn thực tiễn về xu hướng vật liệu xanh trong xây dựng bền vững.

Không gian trưng bày sản phẩm và phần trao đổi trực tiếp với chuyên gia cũng góp phần kéo gần khoảng cách giữa “học” và “làm”, giúp sinh viên tiếp cận ngành nghề bằng trải nghiệm thay vì chỉ qua sách vở.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, PGS.TS. Trần Minh Tùng - Trưởng Khoa Kỹ thuật Công trình, Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng đây là một trong những hoạt động quan trọng giúp chương trình đào tạo bắt kịp xu hướng phát triển của ngành, đặc biệt trong bối cảnh xây dựng bền vững và vật liệu xanh ngày càng được chú trọng.

“Các hoạt động kết nối với doanh nghiệp đóng vai trò rất thiết thực trong việc gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của ngành xây dựng. Thông qua những trải nghiệm thực tế, sinh viên không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn mà còn phát triển tư duy linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với môi trường nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.”

ĐH Nam Cần Thơ: Khi vật liệu xanh được “chạm” vào thực tiễn đào tạo

Tại Đại học Nam Cần Thơ, Univers Tour mang đến một sắc thái khác: trẻ trung, gần gũi và tràn đầy năng lượng. Không khí chương trình được khởi động bằng các tiết mục văn nghệ đậm chất vùng miền, tạo nên nhịp kết nối tự nhiên giữa sinh viên và chương trình, mở ra một buổi trải nghiệm học thuật gắn liền với thực tiễn.

Phần nội dung Workshop chuyên môn tiếp tục xoay quanh chủ đề vật liệu xanh trong xây dựng, nhưng được triển khai theo hướng dễ tiếp cận hơn, giúp sinh viên nhanh chóng nắm bắt những vấn đề về vai trò của vật liệu trong giảm phát thải, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành công trình.

Một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt tại điểm dừng này là cách chương trình kết hợp giữa học thuật và trải nghiệm. Các tình huống thực tiễn và phần đố vui có thưởng đã biến kiến thức thành một hành trình khám phá thú vị, để sinh viên vừa học vừa tương tác, vừa kiểm chứng hiểu biết của mình ngay tại chỗ.

Tiếp sức sinh viên với học bổng ý nghĩa

Trong khuôn khổ chương trình, 10 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng đã được trao cho các sinh viên tiêu biểu tại hai trường, nhằm ghi nhận nỗ lực học tập và khích lệ tinh thần vượt khó.

Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ mà còn thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp với nhà trường trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực để sinh viên tiếp tục theo đuổi con đường học tập và nghề nghiệp.

Bà Mai Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Kinh doanh Tiền Phong Nam, đại diện trao học bổng cho sinh viên tiêu biểu.

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận được học bổng từ chương trình, em Lê Nhật Khanh - sinh viên ngành Kiến trúc Xây dựng & Môi trường, Trường Đại học Nam Cần Thơ bày tỏ: “Em rất trân trọng và biết ơn chương trình vì đã mang đến một cơ hội ý nghĩa cho sinh viên tụi em. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong học tập mà còn là động lực để em tiếp tục cố gắng, hoàn thiện bản thân và theo đuổi con đường mình đã chọn.”

Lan tỏa tư duy vật liệu xanh cho thế hệ kỹ sư tương lai

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Tâm - Phó Tổng Giám đốc Nội chính, Tiền Phong Nam cho biết, Univers Tour được định hướng như một hoạt động kết nối thực tiễn, góp phần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Tổng Giám đốc Nội chính Tiền Phong Nam, nhấn mạnh Univers Tour là hành trình dài hạn đồng hành cùng giáo dục, kết nối sinh viên, doanh nghiệp và nhà trường.

“Thông qua Univers Tour, chúng tôi mong muốn mang đến cho sinh viên cái nhìn sát với thực tế ngành vật liệu xây dựng, đồng thời tạo không gian để doanh nghiệp và nhà trường cùng trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối nguồn nhân lực. Đây cũng là nền tảng để các bên phối hợp hiệu quả hơn trong quá trình đào tạo đội ngũ kỹ sư đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.”

Dự kiến trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục mở rộng đến nhiều trường đại học trên cả nước, góp phần lan tỏa nhận thức về vật liệu xanh, đồng thời xây dựng thế hệ kỹ sư trẻ có năng lực, tư duy hệ thống và trách nhiệm với sự phát triển bền vững của ngành xây dựng.