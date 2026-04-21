Giáo dục giữa kỷ nguyên AI: Làm thế nào để tiếp cận công nghệ hiệu quả?

Ivy Global School (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) phối hợp cùng Edmentum - tập đoàn công nghệ giáo dục hàng đầu Hoa Kỳ - tổ chức chuỗi hội thảo chuyên sâu về chủ đề giáo dục trong kỷ nguyên AI, mang đến những cập nhật xu hướng và giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý, giáo viên.

Chương trình gồm hai nội dung trọng tâm: hội thảo “Xu hướng giáo dục quốc tế trong kỷ nguyên AI” tại TP.HCM và workshop “Đào tạo nâng cao năng lực giáo viên đáp ứng xu hướng lớp học toàn cầu” tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà quản lý giáo dục.

Không chỉ mang đến góc nhìn toàn cầu về giáo dục trong thời đại AI, chuỗi hoạt động còn mở ra những giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, tối ưu trải nghiệm học tập và phát triển năng lực đội ngũ giáo viên.

Công nghệ giáo dục có đang được tiếp cận và triển khai đúng cách?

Trong bối cảnh giáo dục quốc tế, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, công nghệ giáo dục (EdTech) đang tác động ngày càng sâu rộng tới phương pháp giảng dạy, quản trị nhà trường và trải nghiệm học tập. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn được đặt ra: liệu EdTech đã thực sự được triển khai đúng cách và phát huy hiệu quả như kỳ vọng?

Tại sự kiện, các chuyên gia đã đưa ra những thảo luận đa chiều về bức tranh chung của thị trường, đồng thời chỉ ra những thách thức trong quá trình ứng dụng công nghệ vào giáo dục.

Diễn giả và khách mời tại buổi hội thảo là các nhà quản lý, chuyên gia giáo dục từ Ivy Global School, Edmentum và Einstein School HCM.

Bà Eve Lee - Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Edmentum - cho biết: “Nhiều trường hiện sử dụng 8-10 hệ thống khác nhau nhưng không hiệu quả. Việc đầu tư vào quá nhiều công cụ công nghệ rời rạc, thiếu tính tích hợp và định hướng sư phạm không chỉ không cải thiện chất lượng học tập, mà còn làm gia tăng áp lực cho giáo viên và bộ máy vận hành.”

Bà Eve Lee chia sẻ về thách thức của việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục

Theo các chuyên gia, thay vì chạy theo số lượng công cụ, các nhà trường cần chuyển từ tư duy “ứng dụng công nghệ” sang “ứng dụng có mục tiêu”, trong đó công nghệ đóng vai trò hỗ trợ, phục vụ trực tiếp cho hiệu quả học tập và trải nghiệm của người học.

Từ chiến lược đến lớp học: Vai trò không thể thay thế của giáo viên

Nếu hội thảo tập trung vào góc nhìn chiến lược, thì workshop tại Hà Nội đi sâu vào thực hành, hướng đến đội ngũ giáo viên và nhân sự học thuật. Các chuyên gia nhận định rằng, khi được triển khai đúng hướng, công nghệ sẽ đóng vai trò hỗ trợ, giúp giáo viên hiểu rõ hơn từng học sinh và đưa ra các quyết định giảng dạy dựa trên dữ liệu, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững.

Chia sẻ tại workshop, bà Nguyễn Trần Như Hoa, Giám đốc điều hành Ivy Global School (IGS) cho biết: “Chúng tôi coi Edtech không phải công cụ mà là hạ tầng, AI không giải tính năng mà là ‘bộ não vận hành’ của hệ thống học tập. Chúng không thay thế giáo viên mà trao lại cho giáo viên vai trò quan trọng nhất: thấu hiểu học sinh, dẫn dắt quá trình học tập và truyền cảm hứng, giúp giáo viên tập trung nhiều hơn vào giá trị cốt lõi của nghề dạy học để không giáo viên nào bị bỏ lại, không học sinh nào bị kìm hãm”.

Bà Như Hoa chia sẻ cách Ivy Global School tiếp cận và sử dụng công nghệ giáo dục

Quan điểm này cũng phản ánh định hướng xuyên suốt của IGS nơi giáo viên được đặt ở trung tâm của mọi chuyển đổi. Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được vận hành bởi những nhà giáo có năng lực, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng.

Từ trải nghiệm thực tế triển khai tại nhà trường, ông Maciej Gorczycki - Hiệu trưởng Einstein School HCM, chia sẻ: “Chúng tôi không coi lộ trình của IGS và Edmentum là công cụ học thêm, mà là một giải pháp giáo dục quốc tế tích hợp. Sự đồng bộ này giúp đưa chương trình chuẩn Mỹ vào thời khóa biểu chính khóa, tối ưu nguồn lực giáo viên và mở ra lộ trình học tập toàn cầu cho học sinh ngay trong lớp học truyền thống.”

Ông Maciej Gorczycki chia sẻ tại sự kiện

Những kết quả này được xây dựng trên nền tảng hợp tác lâu dài giữa IGS và Edmentum, đơn vị cung cấp chương trình học ngay từ những ngày đầu IGS thành lập. Với hơn 50 năm kinh nghiệm, Edmentum hiện triển khai giải pháp cho học sinh từ 3 - 18 tuổi tại hơn 80 quốc gia, đồng hành cùng hàng triệu người học trên toàn cầu.

Trên nền tảng đó, IGS tiếp tục ứng dụng công nghệ giáo dục để phát triển các chương trình học phù hợp với năng lực, tốc độ và mục tiêu của từng học sinh. Qua đó, công nghệ không chỉ hỗ trợ giảng dạy, mà còn góp phần cá nhân hóa trải nghiệm học tập một cách hiệu quả.

Các hoạt động hợp tác lần này cũng cho thấy rõ định hướng mà IGS theo đuổi: công nghệ được sử dụng như công cụ hỗ trợ, hướng đến phục vụ con người, trong đó học sinh và giáo viên luôn giữ vai trò trung tâm của mọi đổi mới.