Từ giấc mơ du học dang dở đến danh hiệu thủ khoa toàn khóa của nữ sinh Phú Yên

Sau quá trình kiên trì theo đuổi đam mê ngôn ngữ, nữ sinh quê Phú Yên đã tốt nghiệp với danh hiệu Thủ khoa toàn khóa K16 tại Trường Đại học Gia Định và sớm có việc làm ổn định trước khi nhận bằng.

Tìm kiếm môi trường đào tạo phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình

Xuất phát từ lớp chọn Hóa của ngôi trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (tỉnh Phú Yên cũ), Nguyễn Thủy Tiên (sinh năm 2000) từng thi đỗ ngành Y học cổ truyền tại một trường đại học ở TP.HCM. Tuy nhiên, đam mê thực sự của cô gái này lại nằm ở lĩnh vực ngôn ngữ và ước mơ được đứng trên bục giảng. Thời điểm đó, Tiên dồn toàn lực chuẩn bị thủ tục và trau dồi tiếng Anh để thực hiện giấc mơ du học.

Từ niềm đam mê ngôn ngữ, Thủy Tiên đã có một hành trình học tập đầy dấu ấn tại GDU

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã khiến mọi kế hoạch du học của Tiên phải dừng lại. Tình hình kinh doanh của gia đình bị ảnh hưởng nặng nề, kinh tế sa sút khiến giấc mơ du học của Tiên buộc phải tạm dừng.

“Lúc đó gia đình gặp biến cố quá lớn, thậm chí em từng nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục việc học đại học. Cảm giác bế tắc khi phải bỏ dở ước mơ là điều rất khó khăn để vượt qua”, Thủy Tiên bồi hồi nhớ lại.

Giữa tâm điểm của sự bế tắc, Tiên bắt đầu tìm kiếm một lối đi mới - một ngôi trường có thể tiếp tục đam mê ngôn ngữ, nhưng phải phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại của gia đình. Trong quá trình tìm kiếm một môi trường phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, Tiên biết đến Trường Đại học Gia Định (GDU) thông qua sự giới thiệu của bạn bè với mức học phí khá thấp và thời gian đào tạo linh hoạt.

Nhờ thành tích học tập tốt, Thủy Tiên (người thứ 2 từ trái sang phải) nhiều lần được nhận học bổng khuyến khích học tập của GDU

Quá trình nỗ lực và thành tích tại giảng đường

Bắt đầu hành trình đại học muộn hơn bạn bè cùng trang lứa, Thủy Tiên không tránh khỏi những rào cản tâm lý. Tuy nhiên, môi trường sư phạm gần gũi tại GDU đã nhanh chóng giúp cô gái trẻ hòa nhập.

ThS Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Giám đốc chương trình ngành Ngôn ngữ Anh tại GDU nhận định: “Thủy Tiên là sinh viên tiêu biểu cho tinh thần học tập nghiêm túc, kiên trì và có định hướng rõ ràng. Thành tích thủ khoa là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, đồng thời phản ánh hiệu quả của chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh tại GDU - nơi chú trọng tính ứng dụng, khả năng tự học và sự đồng hành sát sao của giảng viên trong suốt quá trình học tập”.

Biến áp lực thành động lực, Thủy Tiên không ngừng “nâng cấp” bản thân. Bí quyết của Tân thủ khoa nằm ở tinh thần tự học tuyệt đối. Cô tận dụng mọi nguồn tài liệu từ phim ảnh, âm nhạc đến sách báo nước ngoài để rèn luyện tư duy ngôn ngữ. Trong quá trình học, Tiên liên tiếp đạt nhiều thành tích nổi bật như: Giải Ba cuộc thi nói tiếng Anh 2023; Giải Nhất cuộc thi My Teacher, My Inspiration Contest 2023; giải thưởng tại Olympiad tiếng Anh dành cho sinh viên chuyên ngành (E4US) 2023,…

“Nhờ sự động viên của các giảng viên trong khoa, Tiên dần vượt qua rào cản tâm lý và tự tin hơn trong học tập. Thầy cô ở GDU không chỉ trao kiến thức, mà còn dạy em đạo đức sống, trách nhiệm với xã hội”, Tiên cho biết.

Thủy Tiên (người thứ 4 từ trái sang phải) đạt giải nhất cuộc thi My Teacher, My Inspiration Contest 2023

Năm 2025, nghị lực của cô gái quê Phú Yên một lần nữa được ghi nhận khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên trao tặng bằng khen về thành tích vượt khó học tập tốt. Thành quả ngọt ngào nhất chính là danh hiệu Thủ khoa toàn khóa K16 ngành Ngôn ngữ Anh và một công việc có mức lương ổn định tại trung tâm Anh ngữ BeeZone khi chưa chính thức nhận bằng tốt nghiệp.

Câu chuyện của Thủy Tiên không phải là cá biệt tại GDU. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, mô hình học tập đại chúng với chi phí và thời gian tối ưu mà Nhà trường theo đuổi đang được đông đảo phụ huynh, thí sinh quan tâm.

Nữ thủ khoa Nguyễn Thủy Tiên trong lễ tốt nghiệp năm 2026.

Chỉ tính riêng năm 2026, GDU đã đào tạo và cung ứng ra thị trường lao động hơn 1.000 cử nhân, thạc sĩ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhà trường cũng đang triển khai nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên, với tổng giá trị lên đến 25 tỷ đồng.