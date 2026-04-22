Điều chỉnh lịch thi Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á

TPO - Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) sẽ diễn ra ngày 23-24/5 tới, tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ban Tổ chức Đấu trường Toán học Châu Á vừa có thông báo tới toàn bộ thí sinh, phụ huynh và các nhà trường, đơn vị liên quan về việc điều chỉnh lịch tổ chức Vòng Chung kết Quốc gia AIMO năm học 2025-2026.

Theo kế hoạch ban đầu, Vòng Chung kết Quốc gia AIMO năm học 2025-2026 dự kiến tổ chức vào ngày 16 - 17/5. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thí sinh có thể tham dự và đáp ứng yêu cầu điều phối chuyên môn với các đơn vị liên quan, Ban Tổ chức quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức sang ngày 23 và 24/5 (Thứ bảy và Chủ nhật).

Như vậy, lịch thi chính thức được điều chỉnh lùi 1 tuần so với lịch dự kiến trước đó.

Ban tổ chức lưu ý, tại Vòng thi Chung kết Quốc gia, thí sinh cần có mặt đúng giờ tại Đại học Bách khoa Hà Nội để làm thủ tục dự thi trong khung giờ quy định (8 giờ 30 đến 9 giờ 30) ngày 23/5.

Từ 9 giờ 40 đến 10 giờ, giám thị gọi thí sinh vào phòng thi. Thời gian làm bài thi từ 10 giờ 15 đến 11 giờ 45.

Thí sinh đến điểm thi sau 9 giờ 30 có thể không được phép vào thi.

Thí sinh lưu ý, thời gian làm thủ tục dự thi và thời gian làm bài thi.

Khi đến điểm thi, thí sinh mang theo: Giấy tờ tùy thân (CCCD/thẻ học sinh/giấy xác nhận của nhà trường), phiếu xác nhận dự thi và dụng cụ học tập theo quy định.

Lễ bế mạc và Trao giải cho các thí sinh sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 24/5 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Đề nghị thí sinh đạt giải và phụ huynh sắp xếp lịch phù hợp để tham dự đầy đủ.

Thí sinh dự thi Vòng Sơ loại trực tiếp tại tỉnh Thanh Hoá.

Thông tin chi tiết và cập nhật mới nhất sẽ được đăng tải trên website chính thức của cuộc thi:https://aimo.tienphong.vn/

Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) là kỳ thi Toán học quốc tế do Liên minh Olympic Toán học Châu Á khởi xướng từ năm 2012, thu hút khoảng 150.000 học sinh mỗi năm đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan... Việt Nam chính thức tham gia từ năm 2019 và đã nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 220 huy chương quốc tế.

Năm 2025, lần đầu tiên Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi tại Việt Nam, đội tuyển 22 học sinh xuất sắc của Việt Nam dự Vòng Chung kết Quốc tế tại Nhật Bản đã ghi dấu ấn rực rỡ với 22/22 học sinh đều đạt giải, trong đó có 1 Giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

Tiếp nối thành công đó, năm học 2025-2026, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Bách Khoa Hà Nội tiếp tục tổ chức cuộc thi với mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng.

Đến nay, Vòng Sơ loại (Vòng 1) được triển khai trên phạm vi toàn quốc với bốn đợt thi trực tuyến và 2 điểm thi trực tiếp tại Thanh Hoá, Tuyên Quang.

Những thí sinh xuất sắc vượt qua vòng loại sẽ hội tụ tranh tài ở Vòng Chung kết Quốc gia. Ở vòng thi này, đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh theo chuẩn AIMO quốc tế.

Các thí sinh có thành tích xuất sắc sẽ được xét trao huy chương, giấy chứng nhận, và có cơ hội được đề cử vào đội tuyển AIMO Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế tại Hà Nội, dự kiến từ ngày 1-5/8/2026.

