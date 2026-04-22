Khởi nghiệp từ giảng đường: Khi 'thi thật - làm thật' trở thành thước đo

Không còn dừng ở ý tưởng hay thuyết trình, Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII (SV.STARTUP 2026) khẳng định một cách tiếp cận mới: đánh giá dự án bằng sản phẩm, trải nghiệm người dùng và khả năng triển khai thực tế. Từ đó, giáo dục chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới đào tạo những người học dám nghĩ, dám làm và tạo ra giá trị cho xã hội.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Giải Nhất cho các Dự án

Các đại biểu thực hiện Nghi thức “Kích hoạt Hạt giống Công nghệ” chính thức khai mạc SV.STARTUP 2026

“Khởi nghiệp không phải là một cuộc thi, mà là một hành trình dài của học hỏi và trưởng thành” - thông điệp xuyên suốt tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII (SV.STARTUP 2026) không chỉ phản ánh tinh thần của một sân chơi trí tuệ, mà còn cho thấy rõ sự chuyển mình của giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo.

Diễn ra từ ngày 17-19/4/2026 tại Học viện Ngân hàng, Ngày hội năm nay được tổ chức theo định hướng “làm thật - thi thật”, lấy chất lượng và giá trị thực tiễn của dự án làm thước đo. Như nhấn mạnh tại lễ khai mạc, Ngày hội là một dấu mốc, nhưng không phải là đích đến cuối cùng; giá trị cốt lõi không nằm ở giải thưởng, mà ở tư duy đổi mới, năng lực giải quyết vấn đề và bản lĩnh khởi nghiệp được tích lũy qua hành trình - nơi mỗi thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là một “học phần bắt buộc” trên con đường đi tới thành công.

Các ý tưởng không còn dừng lại ở bản thuyết trình, mà được đánh giá dựa trên sản phẩm, kết quả thử nghiệm, phản hồi của người dùng và tính nhất quán giữa hồ sơ với thực tế triển khai.

Từ 880 dự án khởi nghiệp trên toàn quốc, 135 dự án xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào Vòng Chung kết, trải rộng trên 5 lĩnh vực trọng điểm: Công nghệ - AI - STEM; Nông nghiệp - Môi trường - Năng lượng; Giáo dục - Tài chính - Du lịch; Y tế - Đời sống; và Kinh doanh tạo tác động xã hội. Quy trình chấm thi được thực hiện theo hướng khoa học, đa chiều, dựa trên minh chứng thực tế, bảo đảm tính khách quan và chiều sâu đánh giá.

FTC - Khi khởi nghiệp không còn là phong trào

Trong dòng chảy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của giáo dục, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội (FTC) đã khẳng định dấu ấn bằng những kết quả cụ thể, ấn tượng.

Giải Nhì: Dự án “Nâng tầm công việc với sức mạnh AI – AI-HUB”

Giải Ba: Dự án “Chợ số sinh viên”

Thành tích này không chỉ là kết quả của một cuộc thi, mà là minh chứng cho triết lý giáo dục mà FTC kiên định theo đuổi: đào tạo người học không chỉ “biết”, mà dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và tạo ra giá trị cho xã hội.

Tại FTC, triết lý đó được hiện thực hóa bằng những hoạt động đào tạo thực chất. Mỗi ý tưởng không dừng ở việc “thi để trình bày”, mà được phát triển tới khả năng triển khai. Giảng viên không chỉ giảng dạy, mà còn là người dẫn dắt, cố vấn và đồng hành, giúp sinh viên biến tri thức thành giá trị.

Mô hình “Chợ số sinh viên” - từ Ý tưởng đến Sản phẩm khởi nghiệp của sinh viên FTC.

Từ chính sách quốc gia đến hành động trong nhà trường

Tinh thần khởi nghiệp trong giáo dục không phải là xu hướng nhất thời, mà đã trở thành chiến lược quốc gia.

Từ Quyết định 1665/QĐ-TTg đến Quyết định 336/QĐ-TTg và Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 05/04/2026 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, một hệ sinh thái khởi nghiệp trong giáo dục đang được hình thành đồng bộ, với mục tiêu đưa người học trở thành trung tâm của đổi mới sáng tạo, sẵn sàng tham gia thị trường và đóng góp cho nền kinh tế tri thức.

Trên nền tảng đó, FTC đã và đang cụ thể hóa các định hướng quốc gia bằng những hoạt động đào tạo thực chất, gắn khởi nghiệp với quá trình hình thành năng lực và giá trị của người học. Nhà trường từng bước chuyển từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trở thành nền tảng kết nối chặt chẽ giữa Nhà trường - Doanh nghiệp - Nhà nước.

Định hướng này cũng phù hợp với quan điểm: thành công của một trường đại học, trường cao đẳng không chỉ được đo bằng tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên môn, mà quan trọng hơn là bao nhiêu sinh viên có khả năng trở thành những người “tạo việc làm” - những cá nhân có thể kiến tạo giá trị mới và cơ hội cho người khác.

Các chương trình đào tạo tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và Công nghệ ô tô đạt Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng

Lựa chọn FTC - Lựa chọn hành trình tạo giá trị

Gắn với định hướng quốc gia, FTC không chỉ đào tạo nghề nghiệp, mà còn kiến tạo môi trường để sinh viên phát triển toàn diện, sẵn sàng hội nhập.

Nền tảng của môi trường đó đến từ đội ngũ nhà giáo có trình độ và kinh nghiệm, với 01 Giáo sư, 04 Phó Giáo sư, 05 Tiến sĩ, 05 Nghiên cứu sinh và trên 70% giảng viên có trình độ Thạc sĩ; không chỉ giảng dạy mà còn trực tiếp dẫn dắt, đồng hành cùng sinh viên trong các dự án học tập và khởi nghiệp.

Đồng thời, kết quả khảo sát sinh viên năm học 2025-2026 (tỷ lệ tham gia đạt 70%) cho thấy đa số sinh viên đánh giá tích cực các hoạt động đào tạo, giảng dạy và hỗ trợ của Nhà trường - một minh chứng rõ ràng cho chất lượng đào tạo được kiểm chứng từ trải nghiệm người học.

Năm 2026, FTC tuyển sinh 20 ngành học thuộc 04 khối ngành: Ngôn ngữ; Công nghệ; Du lịch - Dịch vụ; Kinh tế - Thương mại.

Nhiều ngành đào tạo đạt chuẩn chất lượng, bám sát nhu cầu doanh nghiệp, hướng tới nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường trong nước và quốc tế. Với quy mô tuyển sinh hơn 4.000 học sinh, sinh viên mỗi năm, FTC mở ra cơ hội học tập - trải nghiệm - khởi nghiệp cho đông đảo người học trong kỷ nguyên số.

Trong môi trường đó, học sinh, sinh viên FTC được:

Học đi đôi với làm - làm để trưởng thành

Tham gia dự án thực tế ngay từ năm thứ nhất

Kết nối doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp

Sẵn sàng bước ra thị trường với năng lực thực chất.

Khởi nghiệp từ trường học - tăng tốc đổi mới sáng tạo, vươn mình cùng đất nước không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động cụ thể tại FTC.

Lựa chọn FTC là lựa chọn một hành trình: Dám nghĩ - Dám làm - Dám tạo giá trị.

Bởi tại FTC, hoạt động khởi nghiệp không phải là phong trào, mà là một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia, được triển khai bằng những hoạt động đào tạo thực chất mỗi ngày.

GS. TS Trần Quốc Thành - Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển (Đứng ngoài cùng) chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng của Dự án đạt giải Nhì tại Ngày hội.