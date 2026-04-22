Giám đốc Công an Hà Nội cảnh báo những cạm bẫy bủa vây học sinh trong thời đại số

TPO - Tại chương trình Tiết học Gen Z - Tự hào Hà Nội, Sống chuẩn an toàn diễn ra ngày 22/4, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cảnh báo thực tế, thế hệ trẻ đang đối mặt với nhiều cạm bẫy phức tạp liên quan bạo lực học đường, lừa đảo trên không gian mạng, sự xâm nhập của ma túy, thuốc lá điện tử…

"Tiết học Gen Z - Tự hào Hà Nội, Sống chuẩn an toàn" do Công an thành phố Hà Nội tổ chức tại 4 trường học gồm: THCS Trần Huy Hưng, THCS Nguyễn Văn Huyên, THPT Mỹ Đình và THCS – THPT Marie Curie (Long Biên) nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật cho học sinh.

Phát biểu trong chương trình tại Trường THCS Trần Duy Hưng, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số với sự chuyển đổi mạnh mẽ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội

Bên cạnh những cơ hội, thế hệ trẻ đang đối mặt với nhiều cạm bẫy phức tạp như: bạo lực học đường, lừa đảo trên không gian mạng, sự xâm nhập của ma túy, thuốc lá điện tử và các tệ nạn xã hội.

Học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng xây dựng kịch để tuyên truyền kiến thức pháp luật

“Trật tự đô thị, an toàn giao thông, việc bảo vệ các cháu không chỉ dừng ở việc biết luật mà tiến tới hiểu luật, tự giác chấp hành pháp luật, nhắc nhở người khác tuân thủ các quy định và chuẩn mực đạo đức xã hội”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Từ thực tế đó, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cam kết, thời gian tới sẽ đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến, chuyển tải các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội thiết thực cho từng lớp học.

Xây dựng thế trận an ninh học đường, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, gia đình và nhà trường; xây dựng các chương trình, kế hoạch, mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Học sinh tham gia chương trình

Lực lượng Công an sẽ chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý mọi hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến học sinh, cũng như các hành vi lệch chuẩn của học sinh, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Người đứng đầu Công an thành phố cam kết, lực lượng Công an từ cấp thành phố đến xã, phường, luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin, phản ánh của học sinh, người dân về những biểu hiện tiêu cực của xã hội thông qua các kênh như fanpage của Công an thành phố Hà Nội và các kênh khác, nhanh chóng xử lý dứt điểm, hiệu quả mọi kiến nghị, phản ánh.

Học sinh hào hứng giao lưu với ca sĩ Eric tại Trường THCS Trần Duy Hưng

Tại chương trình "Tiết học Gen Z - Tự hào Hà Nội, Sống chuẩn an toàn", các tình huống vi phạm pháp luật, vi phạm giao thông… được học sinh các trường xây dựng thành các tình huống thực tế. Đó là việc một học sinh bị bạn bè trong lớp trêu chọc, đánh đập, bắt nạt và quay clip đưa lên mạng; học sinh rủ nhau đua xe, lạng lách gây tai nạn; lôi kéo hút thuốc lá điện tử, ma tuý...

Từ đó, đặt ra các câu hỏi để học sinh trả lời. Với hình thức tuyên truyền đổi mới, kiến thức về pháp luật được các em hiểu và ghi nhớ một cách sâu sắc; biết cách nhận diện và nói không với ma túy, thuốc lá điện tử, các tệ nạn xã hội cũng như phòng tránh rủi ro trên không gian mạng…

