Ngành thiết kế đa phương tiện: Lối rẽ tiềm năng cho học sinh sau THPT năm 2026

Trước ngưỡng cửa bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, thay vì "chen chân" vào các ngành học đại học truyền thống, nhiều bạn trẻ đang lựa chọn lối rẽ sang Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện. Đây không chỉ là xu hướng chuyển dịch nhân lực số mà còn là giải pháp thực tế để "đi tắt đón đầu" trong kỷ nguyên sáng tạo.

Sự phát triển của nền kinh tế số, cùng với sự bùng nổ của các nền tảng nội dung số như video ngắn, thương mại điện tử và truyền thông trực tuyến, đang kéo theo nhu cầu lớn về nhân lực trong lĩnh vực thiết kế, multimedia và digital content.

Các bạn trẻ chủ động tìm hiểu và sẵn sàng trở thành những chuyên gia sáng tạo nội dung số trong kỷ nguyên mới.

Doanh nghiệp hiện nay không chỉ tìm kiếm nhân sự có khả năng sử dụng công cụ thiết kế, mà còn ưu tiên những ứng viên sở hữu tư duy sáng tạo, khả năng xây dựng hình ảnh thương hiệu, sản xuất nội dung hình ảnh, video và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông, marketing. Đây được xem là lợi thế của thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z - nhóm có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ và nhạy bén với xu hướng sáng tạo mới.

Xu hướng học sớm, thực hành sớm

Thực tế cho thấy, nhiều phụ huynh và học sinh lớp 12 hiện ưu tiên những chương trình đào tạo chú trọng thực hành, tập trung vào chuyên môn thay vì lộ trình học kéo dài với nhiều môn đại cương. Xu hướng “học sớm, làm sớm” ngày càng rõ nét khi người học mong muốn sớm tích lũy kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng portfolio và tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học.

FPT Arena Multimedia đào tạo chú trọng thực hành, giúp rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và doanh nghiệp.

Theo đại diện FPT Arena Multimedia, chương trình đào tạo tại đơn vị được thiết kế theo định hướng ứng dụng, với thời lượng thực hành chiếm khoảng 75%. Sinh viên được học tập trong hệ thống phòng máy, studio chuyên nghiệp và tham gia trực tiếp vào các dự án mô phỏng sát với nhu cầu doanh nghiệp.

Môi trường học tập tại FPT Arena Multimedia được đầu tư theo hướng sáng tạo, giúp sinh viên có điều kiện phát triển kỹ năng thiết kế đồ họa, dựng video, motion graphics và sản xuất nội dung số. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên là những người đang làm nghề trong lĩnh vực sáng tạo, mang đến góc nhìn thực tiễn và kinh nghiệm triển khai dự án thực tế cho người học.

Các lớp học tập trung vào trải nghiệm, giúp người học sớm định hình năng lực và lựa chọn đúng ngành nghề.

"Đòn bẩy" học bổng 2026: Giảm áp lực tài chính cho phụ huynh

Nhằm đồng hành cùng học sinh sau THPT, FPT Arena Multimedia triển khai chương trình học bổng và ưu đãi tuyển sinh áp dụng từ ngày 30/12/2025 đến 23/10/2026 tại Hà Nội và Đà Nẵng. Theo đó, quỹ học bổng Tài năng gồm các mức Platinum, Gold và Silver có giá trị từ 3 triệu đồng đến 14 triệu đồng, xét theo kết quả bài kiểm tra sáng tạo hoặc học bạ kỳ 1 lớp 12 với điểm trung bình từ 6,9 trở lên.

Ngoài ra, chương trình ưu đãi nhập học sớm dành cho tân sinh viên hoàn thiện nhập học trong thời gian quy định có giá trị lên đến 13 triệu đồng tại Hà Nội và 9 triệu đồng tại Đà Nẵng. Đối với người đi làm hoặc sinh viên có nhu cầu chuyển ngành, FPT Arena cũng áp dụng mức ưu đãi 7 triệu đồng nhằm hỗ trợ chi phí học tập ban đầu.

Học bổng ngành Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện tại FPT Arena Multimedia có giá trị lên đến 14 triệu đồng.

Các khoản hỗ trợ được trừ trực tiếp vào học phí từng kỳ, góp phần giảm áp lực tài chính cho phụ huynh và tạo điều kiện để học sinh yên tâm theo đuổi lĩnh vực thiết kế đa phương tiện. Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin về chương trình đào tạo và chính sách tuyển sinh năm 2026 của FPT Arena Multimedia tại đây.