Sẽ có 1.000 thư viện tri thức miễn phí cho học sinh

Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức Lễ công bố và giới thiệu Dự án “1.000 thư viện tri thức cho em”. Đây là một chương trình xã hội hóa quy mô toàn quốc nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tri thức cho học sinh.

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam Đỗ Quang Dũng cho biết, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tri thức và văn hóa đọc tiếp tục được xác định là nền tảng quan trọng. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa phương cho thấy điều kiện tiếp cận sách, báo và không gian đọc của học sinh vẫn còn hạn chế, đặc biệt tại các khu vực khó khăn.

Đại diện các đơn vị tặng những tủ sách đầu tiên cho Dự án “1.000 thư viện tri thức cho em”

Dự án “1.000 thư viện tri thức cho em” được xây dựng nhằm góp phần giải quyết thực trạng này, từng bước tạo dựng môi trường học tập thân thiện, nơi học sinh có thể tiếp cận tri thức, hình thành thói quen đọc sách và phát triển toàn diện.

Dự án được triển khai từ 2026-2035, với mục tiêu xây dựng và trao tặng 1.000 thư viện tại các trường học trên toàn quốc. Mỗi thư viện được thiết kế theo mô hình chuẩn, bao gồm hệ thống 500-1.000 đầu sách, báo, ấn phẩm phù hợp với lứa tuổi học sinh; cùng thiết bị hỗ trợ học tập và không gian cảnh quan đọc thân thiện, dễ tiếp cận.

Dự án ưu tiên triển khai tại các địa phương còn khó khăn, thiếu điều kiện tiếp cận đa dạng các ấn phẩm sách, báo có nội dung phù hợp cho thiếu nhi, học sinh, đồng thời đảm bảo hiệu quả khai thác, sử dụng lâu dài.

Các thư viện này được triển khai theo cơ chế xã hội hóa, với sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân và cộng đồng. Song song với đó, Ban Tổ chức phát động phong trào “Trao cuốn sách - Mở tương lai” nhằm kêu gọi thiếu nhi, học sinh trên toàn quốc tham gia đóng góp sách, báo, qua đó lan tỏa tinh thần chia sẻ tri thức và kết nối cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng thư viện, dự án hướng tới xây dựng một hệ sinh thái học tập bền vững trong nhà trường, nơi việc đọc sách trở thành thói quen, nhu cầu và niềm vui của học sinh. Mỗi thư viện được hình thành không chỉ là một công trình giáo dục, mà còn là kết quả của sự chung tay của toàn xã hội, góp phần tạo dựng nền tảng tri thức cho thế hệ trẻ Việt Nam.