Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Sẽ có 1.000 thư viện tri thức miễn phí cho học sinh

Lưu Trinh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án “1.000 thư viện tri thức cho em” được thiết kế theo mô hình chuẩn, mỗi thư viện bao gồm hệ thống 500-1.000 đầu sách, báo, ấn phẩm phù hợp với lứa tuổi học sinh; cùng thiết bị hỗ trợ học tập và không gian cảnh quan đọc thân thiện, dễ tiếp cận.

Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức Lễ công bố và giới thiệu Dự án “1.000 thư viện tri thức cho em”. Đây là một chương trình xã hội hóa quy mô toàn quốc nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tri thức cho học sinh.

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam Đỗ Quang Dũng cho biết, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tri thức và văn hóa đọc tiếp tục được xác định là nền tảng quan trọng. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa phương cho thấy điều kiện tiếp cận sách, báo và không gian đọc của học sinh vẫn còn hạn chế, đặc biệt tại các khu vực khó khăn.

2.jpg
Đại diện các đơn vị tặng những tủ sách đầu tiên cho Dự án “1.000 thư viện tri thức cho em”

Dự án “1.000 thư viện tri thức cho em” được xây dựng nhằm góp phần giải quyết thực trạng này, từng bước tạo dựng môi trường học tập thân thiện, nơi học sinh có thể tiếp cận tri thức, hình thành thói quen đọc sách và phát triển toàn diện.

Dự án được triển khai từ 2026-2035, với mục tiêu xây dựng và trao tặng 1.000 thư viện tại các trường học trên toàn quốc. Mỗi thư viện được thiết kế theo mô hình chuẩn, bao gồm hệ thống 500-1.000 đầu sách, báo, ấn phẩm phù hợp với lứa tuổi học sinh; cùng thiết bị hỗ trợ học tập và không gian cảnh quan đọc thân thiện, dễ tiếp cận.

1.jpg
Dự án ưu tiên triển khai tại các địa phương còn khó khăn, thiếu điều kiện tiếp cận đa dạng các ấn phẩm sách, báo có nội dung phù hợp cho thiếu nhi, học sinh, đồng thời đảm bảo hiệu quả khai thác, sử dụng lâu dài.

Các thư viện này được triển khai theo cơ chế xã hội hóa, với sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân và cộng đồng. Song song với đó, Ban Tổ chức phát động phong trào “Trao cuốn sách - Mở tương lai” nhằm kêu gọi thiếu nhi, học sinh trên toàn quốc tham gia đóng góp sách, báo, qua đó lan tỏa tinh thần chia sẻ tri thức và kết nối cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng thư viện, dự án hướng tới xây dựng một hệ sinh thái học tập bền vững trong nhà trường, nơi việc đọc sách trở thành thói quen, nhu cầu và niềm vui của học sinh. Mỗi thư viện được hình thành không chỉ là một công trình giáo dục, mà còn là kết quả của sự chung tay của toàn xã hội, góp phần tạo dựng nền tảng tri thức cho thế hệ trẻ Việt Nam.

#Dự án 1.000 thư viện trường học #Khuyến khích đọc sách và báo #Hỗ trợ học tập tại các khu vực khó khăn #Lan tỏa tinh thần chia sẻ tri thức #Xây dựng thói quen đọc sách lâu dài

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe