Ngành học xương sống tiếp tục 'thất sủng'

TP - Dù quy mô giáo dục đại học không ngừng mở rộng, nhưng số liệu mới nhất từ Bộ GD&ĐT cho thấy một thực trạng đáng lo ngại: hơn 10 nhóm ngành quan trọng, từ khoa học cơ bản đến nông nghiệp và môi trường, đang lép vế hoàn toàn trước các ngành thời thượng.

Mất cân đối diện rộng

Báo cáo của Vụ Giáo dục Đại học (ĐH), Bộ GD&ĐT cho thấy tuyển sinh ĐH năm 2025 tiếp tục chứng kiến sự chênh lệch trong chọn ngành của thí sinh khi ngành hot quá tải, nhiều ngành khác vắng người học. Kết quả tuyển sinh ĐH năm 2025 có đến 12 nhóm ngành đào tạo có quy mô tuyển sinh dưới 10.000 sinh viên/nhóm ngành với số lượng đóng góp 70.603 sinh viên, tương đương 10,5% tổng lượng người học nhập học trên cả nước. Con số này đối với các lĩnh vực then chốt là một "khoảng lặng" đáng báo động. Trong số này, một số ngành vốn được coi là “mạch máu” của sự phát triển bền vững như Khoa học sự sống (trên 4.800 sinh viên), Khoa học tự nhiên (gần 4.700) hay Toán và thống kê (gần 4.200) lại nằm ở nhóm đáy của sự lựa chọn.

Đáng chú ý nhất là nhóm ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ có gần 5.600 sinh viên theo học trong khi Việt Nam vẫn luôn tự hào là quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp xuất khẩu, nhưng đội ngũ nhân lực chất lượng cao tương lai cho lĩnh vực này đang mỏng dần. Khi công nghệ 4.0 tràn vào cánh đồng, ai sẽ là người vận hành, nghiên cứu giống và tối ưu hóa chuỗi cung ứng nếu giới trẻ tiếp tục quay lưng với "đồng ruộng"?

Tương tự, lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường cũng chỉ thu hút được hơn 6.500 người học. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm đang là bài toán sống còn của quốc gia, sự thiếu hụt chuyên gia môi trường trong tương lai sẽ là một thách thức không hề nhỏ đối với các mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Thậm chí, ngay cả các ngành vốn mang tính định hướng xã hội cao như Dịch vụ xã hội ( chỉ có gần 3.200 sinh viên theo học) cũng rơi vào tình trạng “đói”, “teo tóp” dần sinh viên.

Thí sinh đặt câu hỏi với đại diện trường đại học về thông tin tuyển sinh. Ảnh: Nam Trần

Điều này phản ánh một tâm lí chọn nghề rõ rệt của thế hệ trẻ hiện nay: Ưu tiên những ngành có khả năng sinh lời nhanh, làm việc trong môi trường văn phòng máy lạnh và né tránh những công việc vất vả, nặng tính nghiên cứu hoặc thực địa. Trong số hơn 681.000 thí sinh nhập học ĐH năm 2025, có tới hơn 146.000 em chọn nhóm ngành Kinh doanh và quản lí, chiếm tỉ lệ 21%.

Nếu không có sự điều tiết kịp thời, Việt Nam sẽ rơi vào kịch bản: Thừa nhân viên văn phòng nhưng thiếu nhà khoa học cơ bản; thừa người làm dịch vụ nhưng thiếu kĩ sư sản xuất và chế biến chất lượng cao. Việc thiếu hụt người học ở nhóm ngành Sản xuất và chế biến (9.659 sinh viên) là một minh chứng về việc nền sản xuất công nghiệp nội địa đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt đội ngũ kĩ thuật trình độ cao để tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

Cần một “bàn tay hữu hình” để điều tiết

Tại sao những ngành quan trọng lại thiếu người học? Câu trả lời nằm ở thị trường lao động. Thu nhập thấp, lộ trình thăng tiến chậm và môi trường làm việc khắc nghiệt của các ngành khoa học cơ bản, nông lâm nghiệp là rào cản lớn nhất.

Để thay đổi bức tranh này, không thể chỉ dựa vào công tác tư vấn hướng nghiệp từ phía các trường ĐH, cần có những chính sách vĩ mô mạnh mẽ hơn về hỗ trợ tài chính như tiếp tục mở rộng các gói học bổng, miễn giảm học phí cho những ngành đặc thù và khoa học cơ bản (tương tự như chính sách cho ngành sư phạm). Đồng thời, Nhà nước và doanh nghiệp cần có sự bắt tay chặt chẽ để tạo ra những vị trí việc làm với đãi ngộ xứng đáng cho các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và khoa học.

GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ sang các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, bán dẫn vi mạch, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ y sinh học.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển này, Việt Nam phải giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao. Chương trình đào tạo kĩ sư và thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM giai đoạn 2025 - 2035 được thiết kế dành cho những người có năng lực học thuật vượt trội, khả năng nghiên cứu khoa học, tư duy sáng tạo; có tiềm năng trở thành chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà đổi mới công nghệ trong lĩnh vực được đào tạo. Muốn vậy, ông Trình khẳng định cần những sinh viên có năng lực tư duy Toán học, Vật lí, Khoa học tự nhiên.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho biết, năm 2026 sẽ tiếp tục thúc đẩy tuyển sinh vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn, hạt nhân, đường sắt, chương trình tài năng. Dự kiến cũng sẽ có chính sách học bổng STEM (khoa học, công nghệ, kĩ thuật, toán học) dành cho nhóm thí sinh thuộc top 30% có kết quả tốt các môn Toán, Vật lí, Hóa, Sinh và tiếng Anh trúng tuyển nhóm ngành công nghệ chiến lược.

TS Đặng Văn Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho biết, hiện nguồn nhân lực chất lượng cao, tài năng trong các lĩnh vực công nghệ then chốt (STEM) trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi giữa các quốc gia. Ở Việt Nam, sự thiếu hụt đội ngũ nhân lực STEM có trình độ, kĩ năng đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn công nghệ lớn là rào cản cho việc thu hút đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Vì vậy, việc chuẩn bị nguồn nhân lực STEM có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao đáp ứng nhu cầu mở rộng đầu tư phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, trọng tâm là đội ngũ nhân lực tài năng có khả năng tham gia sâu vào công đoạn nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cao được ưu tiên.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân, tỉ lệ sinh viên theo học các khối khoa học kĩ thuật, công nghệ và khoa học sức khỏe hiện mới chiếm khoảng 30% tổng số sinh viên nhập học, vẫn thấp so với nhu cầu phát triển. Ông nhấn mạnh sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và phân tích dữ liệu đòi hỏi các trường phải chủ động tái cơ cấu ngành nghề đào tạo.

Trong thời gian tới, các cơ sở đào tạo được khuyến khích mở rộng các ngành công nghệ mũi nhọn, khoa học sức khỏe, khoa học sự sống, công nghiệp văn hóa và chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ, đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

