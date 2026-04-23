Giáo dục

Google News

4 học sinh Việt Nam giành huy chương tại 'Kỳ thi hóa học khó nhất hành tinh'

Hà Linh
TPO - Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, đoàn học sinh Việt Nam dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev (IMChO) với 4 học sinh đoạt huy chương gồm 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc.

Đoàn gồm 4 học sinh dự thi và 100% học sinh đoạt huy chương. Trong đó, 2 học sinh giành Huy chương Vàng là: Ngô Hoàng Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Amsterdam (xếp thứ 2); Nguyễn Thái Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH QGHN, (xếp thứ 11).

Hai học sinh giành huy chương Bạc là: Nguyễn Hữu Tuệ, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội; Nguyễn Công Thành, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Đặc biệt, em Ngô Hoàng Minh đã xuất sắc xếp thứ 2 toàn kỳ thi và ba thí sinh còn lại đều trong nhóm 30.

Đây là năm thứ hai Việt Nam chính thức tham dự IMChO, song thành tích đạt được tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và sự hội nhập nhanh chóng của học sinh Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

Đoàn học sinh Việt Nam dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay

Kỳ thi lần này diễn ra từ ngày 15 -23/4 tại Moscow, Liên bang Nga với sự tham gia của thí sinh đến từ 37 quốc gia. IMChO, cùng với Olympic Hoá học quốc tế (IChO), là những kỳ thi học thuật danh giá và có độ khó cao nhất thế giới trong lĩnh vực hóa học dành cho học sinh phổ thông.

Đội tuyển Việt Nam tham dự IMChO được tuyển chọn từ Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 của Bộ GD&ĐT, nhằm mở rộng cơ hội cho các học sinh xuất sắc tham gia giao lưu học thuật quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn bên cạnh đội tuyển chính thức dự thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO).

Năm nay, đội tuyển tham dự IMChO tiếp tục được Bộ giao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội chủ trì công tác tập huấn và tổ chức đoàn.

Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev được tổ chức qua 3 vòng thi trong 3 ngày, gồm 2 vòng thi lý thuyết và 1 vòng thi thực hành, mỗi vòng thi kéo dài 5 giờ. Ban Tổ chức trao giải cho khoảng 60% thí sinh tham dự. Các bài toán trong kỳ thi có độ khó và tính phân hóa rất cao, vì vậy, cùng với Olympic Hoá học quốc tế IChO, IMChO được giới chuyên môn đánh giá là “Kỳ thi hóa học khó nhất hành tinh”.

Đoàn gồm 4 học sinh dự thi và 100% học sinh đoạt huy chương. Trong đó, 2 học sinh giành Huy chương Vàng là: Ngô Hoàng Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Amsterdam (xếp thứ 2); Nguyễn Thái Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH QGHN, (xếp thứ 11).

Hai học sinh giành huy chương Bạc là: Nguyễn Hữu Tuệ, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội; Nguyễn Công Thành, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Đặc biệt, em Ngô Hoàng Minh đã xuất sắc xếp thứ 2 toàn kỳ thi và ba thí sinh còn lại đều trong nhóm 30.

Đây là năm thứ hai Việt Nam chính thức tham dự IMChO, song thành tích đạt được tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và sự hội nhập nhanh chóng của học sinh Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

Kỳ thi lần này diễn ra từ ngày 15 -23/4 tại Moscow, Liên bang Nga với sự tham gia của thí sinh đến từ 37 quốc gia. IMChO, cùng với Olympic Hoá học quốc tế (IChO), là những kỳ thi học thuật danh giá và có độ khó cao nhất thế giới trong lĩnh vực hóa học dành cho học sinh phổ thông.

Đội tuyển Việt Nam tham dự IMChO được tuyển chọn từ Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 của Bộ GD&ĐT, nhằm mở rộng cơ hội cho các học sinh xuất sắc tham gia giao lưu học thuật quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn bên cạnh đội tuyển chính thức dự thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO).

Năm nay, đội tuyển tham dự IMChO tiếp tục được Bộ giao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội chủ trì công tác tập huấn và tổ chức đoàn.

Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev được tổ chức qua 3 vòng thi trong 3 ngày, gồm 2 vòng thi lý thuyết và 1 vòng thi thực hành, mỗi vòng thi kéo dài 5 giờ. Ban Tổ chức trao giải cho khoảng 60% thí sinh tham dự. Các bài toán trong kỳ thi có độ khó và tính phân hóa rất cao, vì vậy, cùng với Olympic Hoá học quốc tế IChO, IMChO được giới chuyên môn đánh giá là “Kỳ thi hóa học khó nhất hành tinh”.

Hà Linh
#Bộ GD&ĐT #học sinh Việt Nam thi Olympic Hóa học #Olympic Hóa học Quốc tế #Huy chương Vàng #Huy chương Bạc #học sinh giỏi

