Wellspring Saigon South tuyển sinh năm học 2026-2027, mở rộng lựa chọn giáo dục song ngữ tại Nam Sài Gòn

Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm môi trường giáo dục song ngữ chất lượng cao tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng ngày càng gia tăng, bài toán cân bằng giữa định hướng quốc tế và nền tảng văn hóa giáo dục Việt Nam đang trở thành mối quan tâm của nhiều phụ huynh.

Hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring mới đây công bố tuyển sinh năm học 2026–2027 cho cơ sở Wellspring Saigon South, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 8/2026. Đây là bước phát triển tiếp theo của hệ thống sau gần hai thập kỷ tạo dựng uy tín trong lĩnh vực giáo dục song ngữ tại Hà Nội và TP.HCM.

Wellspring Saigon South tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng đánh dấu bước phát triển tiếp theo của Hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Wellspring tại TP. HCM

Hướng tới mô hình giáo dục song ngữ cân bằng

Chương trình học tại Wellspring được xây dựng xoay quanh mục tiêu dung hòa giữa chương trình chuẩn quốc gia Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế như Common Core (CCSS) và Next Generation Science Standards (NGSS) của Hoa Kỳ.

Thay vì tách biệt hai hệ đào tạo, chương trình được thiết kế kết hợp hài hòa nhằm giúp học sinh phát triển đồng thời năng lực ngôn ngữ học thuật bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, cùng với tư duy phản biện và khả năng tự học. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp học sinh vừa giữ vững nền tảng bản sắc và ngôn ngữ mẹ đẻ, vừa có khả năng thích nghi với môi trường học tập và làm việc mang tính toàn cầu. Trong quá trình học, học sinh được khuyến khích tham gia các dự án liên môn, qua đó rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm trong bối cảnh song ngữ.

Môi trường học tập gắn với sự phát triển toàn diện

Bên cạnh chương trình học, môi trường giáo dục cũng được nhà trường đặt trọng tâm, với định hướng xây dựng một không gian học tập cân bằng giữa học thuật, thể chất và cảm xúc. Các hoạt động ngoại khóa, nghệ thuật, thể thao và khoa học công nghệ được tích hợp như một phần trong hành trình học tập tại Wellspring. Thông qua đó, học sinh không chỉ phát triển năng lực cá nhân mà còn hình thành kỹ năng xã hội và khả năng thích nghi, những yếu tố được xem là cần thiết trong bối cảnh hội nhập, nhưng vẫn gắn với những giá trị nền tảng của giáo dục Việt Nam.

Định hướng này cũng được phát triển trên nền tảng “Trường học hạnh phúc” do UNESCO khởi xướng, tập trung vào việc xây dựng môi trường học tập tích cực, tôn trọng và an toàn cho học sinh. Wellspring là thành viên đầu tiên tại Việt Nam tham gia cộng đồng Trường học hạnh phúc của UNESCO từ tháng 1/2022. Song song đó, nhà trường cũng nhấn mạnh vai trò của sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong hành trình trưởng thành hạnh phúc. Cách tiếp cận này hướng tới việc hình thành cho học sinh những thói quen học tập tích cực, đồng thời chú trọng đến sức khỏe tinh thần và sự phát triển cân bằng trong suốt quá trình trưởng thành.

Không gian học tập an toàn hiện đại, quy mô lớn

Wellspring Saigon South được xây dựng khoa học trên khuôn viên khoảng 15.000m2, tại Phú Mỹ Hưng với thiết kế mở, và nhiều không gian xanh. Diện tích dành cho mảng xanh và các khu tiện ích ngoài trời như sân thể thao, đường chạy và hồ bơi chiếm tỷ lệ lớn đến 65%, nhằm khuyến khích học sinh vận động và tương tác. Hệ thống phòng học được thiết kế với sĩ số nhỏ từ 20-24 học sinh mỗi lớp, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tích hợp các thiết bị hỗ trợ giảng dạy hiện đại, đảm bảo an toàn cũng như sự phát triển trong cả học tập và sức khỏe của học sinh. Ngoài các không gian học thuật, trường còn bố trí khu sáng tạo (Maker Space), phòng nghệ thuật, Dance Studio, phòng dạy nấu ăn, thư viện thông tầng lớn và khu thể thao trong nhà..., góp phần tạo nên một môi trường học tập đa chiều, nơi học sinh có thể phát triển cả năng lực học thuật lẫn kỹ năng sống. Các phòng y tế, tư vấn tâm lý học đường cũng được chú trọng đầu tư để chăm sóc toàn diện cho học sinh cả về thể chất lẫn cảm xúc, tinh thần.

Lễ cất nóc Wellspring Saigon South diễn ra vào cuối tháng 4/2026. Nhà trường sẵn sàng chào đón thế hệ Happy WISers đầu tiên vào tháng 08/2026.

Nổi bật với kiến trúc hình cánh chim độc đáo trong khuôn viên rộng lớn 15.000 m², Wellspring Saigon South tự hào mang đến một môi trường học tập song ngữ không chỉ đạt chuẩn quốc tế mà còn là nguồn cảm hứng bất tận

Phụ huynh có thể trải nghiệm mô hình trước khi trường đi vào hoạt động

Trước khi cơ sở chính thức hoàn thiện, Wellspring Saigon South đã đưa vào hoạt động văn phòng đại diện tại Phú Mỹ Hưng, nơi phụ huynh có thể tham quan phòng học mẫu, tìm hiểu mô hình vận hành và trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên môn. Đây được xem là bước chuẩn bị nhằm giúp phụ huynh có thêm thông tin và trải nghiệm thực tế, đặc biệt trong bối cảnh việc lựa chọn một môi trường giáo dục vừa mang tính hội nhập, vừa gìn giữ các giá trị phù hợp với gia đình Việt đang trở thành ưu tiên của nhiều phụ huynh.

Tuyển sinh năm học 2026–2027 tại Wellspring Saigon South

Hiện nhà trường đã mở đăng ký và tổ chức khảo sát đầu vào cho năm học 2026–2027. Trong giai đoạn đầu tuyển sinh, một số chính sách hỗ trợ được áp dụng cho phụ huynh đăng ký sớm. Thông tin chi tiết về chương trình học và lộ trình phát triển được cung cấp trực tiếp tại văn phòng đại diện hoặc qua các kênh chính thức của nhà trường:

Địa chỉ: Tòa RiverPark Residence, Nội khu Phú Mỹ Hưng, Số 13 Đường Phạm Văn Nghị, Phương Tân Hưng (Quận 7 cũ), TP. Hồ Chí Minh.

Hotline Tuyển sinh: 0917 409 229

Website: https://wellspring.edu.vn/co-so/wellspring-saigon-south